Dilwale के फ्लॉप होने से Rohit Shetty और Shah Rukh Khan के रिश्तों में आई दरार? डायरेक्टर ने खुद बताई थी सच्चाई

Rohit Shetty और Shah Rukh Khan की जोड़ी ने 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है. इसके बाद दोनों ने 'दिलवाले' में साथ काम किया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद दोनों कभी साथ नहीं आए?

Rohit Shetty vs Shah Rukh Khan: जब भी बॉलीवुड के एक्शन मास्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) और सिनेमा के 'किंग ऑफ रोमांस' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम एक साथ आया है, तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स धुंआ हो गए हैं. दोनों ने 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी जबरदस्त फिल्म दी है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि, 'दिलवाले' (Dilwale) की रिलीज के बाद इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी के बीच मीलों लंबी खामोशी छा गई? सालों तक फिल्मी गलियारों में चर्च रही कि, शाहरुख और रोहित (Rohit Shetty vs Shah Rukh Khan) के बीच सबकुछ ठीक नहीं हैं. हालांकि, इसके रोहित शेट्टी ने इन अफवाहों के पीछे का सच खुद ही सबके सामने रख दिया. क्या वाकई उनके बीच कोई बड़ी अनबन थी?

क्या है Rohit Shetty और शाहरुख खान के बीच का विवाद?

साल 2013 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' को कौन भूल सकता है? एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी ये मूवी दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है. इसके बाद रोहित शेट्टी और शाहरुख खान ने साल 2015 में आई फिल्म 'दिलवाले' में साथ काम किया था. लेकिन इसके बाद दोनों को फिर कभी साथ नहीं देखा गया. ऐसे में उनके बीच अनबन की अफवाहें उड़ने लगी थी, जिसके पीछे का सच रोहित ने खुद बताया था.

दोबारा नहीं चला दोनों का जादू

'चेन्नई एक्सप्रेस' एक ऐसी जबरदस्त ड्रामा-कॉमेडी फिल्म थी, जिसने दर्शकों को आखिरी तक सीट से बांधे रखा था, लेकिन जब इन दोनों ने दोबारा 'दिलवाले' के लिए हाथ मिलाया, तो वो जादू नहीं चल पाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकी. इसके बाद ही दोनों के बीच दरार की खबरें लंबे समय तक छाई रहीं.

रोहित शेट्टी और शाहरुख खान के रिश्ते में आई खटास?

शाहरुख खान संग रिश्ते में दरार की खबरों का सच खुद डायरेक्टर ने कोमल नाहटा के पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स' में बताया था. उन्होंने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी और साफ कहा, कि 'ऐसा कुछ भी नहीं है.' रोहित ने अफनी बात रखते हुए कहा, 'हमारे बीच आपसी सम्मान है. दिलवाले के बाद हमने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया ताकि हम अपनी फिल्में खुद बना सकें. ताकि अगर कोई नुकसान हो, तो वो हमारा अपना हो. वैसे दिलवाले से हमें कोई घाटा नहीं हुआ था.'

कैसा है रोहित शेट्टी और अजय देवगन का बॉन्ड?

रोहित ने पॉडकास्ट में खुलासा किया कि, 'फिल्म ने ओवरसीज में जबरदस्त कमाई की थी.' बता दें कि, 2015 में जब 'दिलवाले' रिलीज हुई थी, तब इसका मुकाबला संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' से था. इंटरव्यू के दौरान रोहित ने अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ अपने खास बॉन्ड के बारे में भी बात की थी और अजय को अपना बड़ा भाई बताया था.

बता दें कि, रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने साथ में कई फिल्में की थी. रोहित के पॉपुलर 'कॉप यूनिवर्स' फिल्म 'सिंघम' के सभी पार्ट का अजय हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा भी दोनों ने साथ में कई फिल्में की है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है.

