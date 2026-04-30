ऋषि कपूर की छठी पुण्यतिथि पर इमोशनल हुईं नीतू कपूर, तस्वीर देखकर फटा फैंस का कलेजा...

Neetu Kapoor on Rishi Kapoor death anniversary: आज से ठीक 6 साल पहले बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनकी छठी पुष्यतिथि आते नीतू कपूर एक बार फिर से इमोशनल हो गईं हैं. कुछ देर पहले ही उन्होंने ऋषि कपूर की एक पोस्ट शेयर की है.

Neetu Kapoor on Rishi Kapoor death anniversary: आज बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की पुष्यतिथि है. आज से ठीक 6 साल पहले कोरोना काल में ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. आज ही वो दिन है जब नीतू कपूर ने अपना सिंदूर खो दिया था. उस दिन के बाद से ही नीतू कपूर (Neetu Kapoor) अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जी रही हैं. आज भी जब नीतू कपूर जमाने के सामने ऋषि कपूर की बात करती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं. नीतू कपूर कई बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं. ऋषि कपूर की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर नीतू कपूर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. कुछ समय पहले ही नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में नीतू कपूर, ऋषि कपूर के साथ बैठी नजर आ रही हैं. तस्वीर में ऋषि कपूर की मुस्कान देखते नजर आ रही है. ये तस्वीर उस जमाने में ली गई थी जब नीतू कपूर ऋषि कपूर का इलाज करवाने के लिए अमेरिका गई हुई थीं. सालों बाद नीतू कपूर ने एक बार फिर से इस तस्वीर को शेयर किया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए नीतू कपूर ने लिखा, आप हमेशा हम लोगों के दिल में रहेंगे.

नीतू कपूर ने फैंस को किया इमोशनल

ऋषि कपूर की इस तस्वीर के अलावा नीतू कपूर ने कुछ और पुरानी यादों को ताजा किया है. इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे ये कल ही की गई तो बात है जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर साथ थे. पता ही नहीं चला कब 6 साल का लंबा समय बीत गया. एक बार फिर से नीतू कपूर और ऋषि कपूर को साथ देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. फैंस दावा कर रहे हैं कि चाहे कितना भी समय निकल जाए लेकिन नीतू कपूर और ऋषि कपूर बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स में से एक रहेंगे हमेशा...

बॉलीवुड में एक्टिव हो चुकी हैं नीतू कपूर

ऋषि कपूर के जाने का असर नीतू कपूर ने खुद पर नहीं पड़ने दिया है. नीतू कपूर लगातार खुद को काम में व्यस्त रखती हैं. बीते दिन ही नीतू कपूर को उनके बेटे रणबीर कपूर के साथ देखा गया था. जल्द ही नीतू कपूर दादी की शादी नाम की फिल्म में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिलहाल नीतू कपूर अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने में जुट गई हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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