google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Riteish Deshmukh ने किया शिवाजी महाराज का अनादर? टी-शर्ट वाले विवाद पर दी सफाई, कहा- 'मुझ पर लग...

Riteish Deshmukh ने किया शिवाजी महाराज का अनादर? टी-शर्ट वाले विवाद पर दी सफाई, कहा- 'मुझ पर लगाए जा रहे आरोप...'

Raja Shivaji की सक्सेस पार्टी से Riteish Deshmukh का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एक्टर पर शिवाजी महाराज का अनादर करने का अरोप लग रहा है. वहीं अब इस मामले पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी और अपनी सफाई दी है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: June 5, 2026 11:53 AM IST
bollywoodlife.com top news

Ritesh Deshmukh apologized: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी हालिया रिलीज ऐतिहासिक एक्शन-ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं. 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस मूवी की दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और रिलीज के 1 महीने बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है. हालांकि, इस बीच एक्टर अपने एक वीडियो को लेकर विवादों में आ गए, जिसे लेकर अब उन्होंने सरेआम माफी मांगी है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Raja Shivaji Collection: महीनेभर बाद भी कम नहीं हुआ 'राजा शिवाजी का क्रेज, बनी अब तक की सबसे बड़ी मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म

वायरल वीडियो पर रितेश देशमुख ने तोड़ी चुप्पी

रितेश देशमुख ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हाल ही में रिलीज हुई हमारी फिल्म 'राजा शिवाजी' को दर्शकों से जो शानदार रिस्पॉन्स मिला है, उसकी खुशी में हमारी पूरी टीम ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी. इसी सेलिब्रेशन का मेरा एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. एक शिवभक्त होने के नाते और दर्शकों को अपने परिवार जैसा मानने के कारण, मुझे लगता है कि इस बात पर अपनी सफाई देना मेरी जिम्मेदारी है.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

Zee 24Taas Maharashtra Gaurav में मिला रितेश देशमुख को बड़ा सम्मान, गर्व से चौड़ा हुआ हर मराठा का सीना

क्या रितेश देशमुख ने पी थी शराब?

एक्टर ने आगे लिखा, 'मैं बहुत ही विनम्रता के साथ यह साफ कर देना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने के पीछे, महाराज का अनादर करने का मेरा दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं था. मैंने वो टी-शर्ट फिल्म के प्रमोशन के दौरान पहनी थी, लेकिन उस दिन प्रमोशन खत्म करते ही मैं सीधे इस लाइव इवेंट में शामिल हो गया, इसलिए मुझे टी-शर्ट बदलने का समय नहीं मिला.' वहीं रितेश ने आगे शराब पीने वाली बात पर कहा कि, 'इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मुझे लेकर जो कुछ दावे किए जा रहे हैं, उन पर भी मैं स्थिति साफ करना चाहता हूं. मैंने अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी है और न ही भविष्य में कभी पीऊंगा. इसलिए, इस मामले में सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे सारे आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

Bhooth Bangla Box Office Day 34: बॉक्स ऑफिस पर फिर कायम हुई 'भूत बंगला' की बादशाहत, राजा शिवाजी ने निकाली तलवार

वीडियो बनाने वाले पर एक्टर का बड़ा खुलासा

रितेश देशमुख ने आगे वीडियो बनाने वाले के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि, 'दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया, उसे इस पार्टी में इन्वाइट भी नहीं किया गया था. यह इवेंट सिर्फ उन कलाकारों और साथियों का शुक्रिया अदा करने के लिए रखा गया था, जिन्होंने कैमरे के पीछे और सामने रहकर पिछले साढ़े तीन साल तक 'राजा शिवाजी' फिल्म के लिए दिन-रात मेहनत की है. इसके बावजूद, अगर मेरी किसी बात या हरकत से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो एक शिवभक्त के नाते मैं दिल से माफी मांगता हूं.'

रितेश ने आखिरी में लिखा, 'छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी के लिए आस्था, प्रेरणा और स्वाभिमान के प्रतीक हैं. उनके प्रति मेरे दिल में बेहद सम्मान, प्यार और वफादारी है. यह भावना आज भी उतनी ही मजबूत है और हमेशा रहेगी. '

क्या था रितेश देशमुख का टी-शर्ट विवाद?

बता दें कि, 'राजा शिवाजी' की जबरदस्त सफलता को लेकर फिल्म की पूरी टीम के लिए एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया था और इसी पार्टी का एक वीडियो एक्टर को विवादों में ले आया. क्लिप में रितेश देशमुख बॉलीवुड गाने पर डांस करते नजर आए, जिसमें उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहने देखा गया और इसी को देखकर लोग भड़क गए और एक्टर पर शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगा दिया. वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तो ये तक दावा कर दिया कि, एक्टर इस दौरान शराब के नशे में धुत थे. उन्हीं दावों और आरोपों को लेकर रितेश ने अब अपनी सफाई पेश की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 1 Prediction: पहले दिन इतने नोट बटोर ले जाएगी वरुण धवन की फिल्म, 10 बजे तक कमाए इतने नोट