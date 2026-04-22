BJP कार्यकर्ता के आरोपों पर फूटा रितेश देशमुख का गुस्सा, Raja Shivaji विवाद में दिया ऐसा जवाब; बोलती हुई बंद!

Raja Shivaji controversy: 'राजा शिवाजी' एक्टर रितेश देशमुख ने बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ के आरोपों का करारा जवाब दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Ritesh Deshmukh Reacts on Allegations of BJP Worker: बॉलीवुड से लेकर मराठी फिल्मों तक में अपने कॉमेडी किरदारों के लिए जानें जाने वाले एक्टर रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) ने निगेटिव रोल्स में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. वहीं अब एक्टर इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसके बाद से ही इसपर विवाद जारी है. पहले कुछ दर्शकों ने इस पर सवाल उठाए थे, वहीं अब एक बीजेपी कार्यकर्ता ने इस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए, जिसके बाद रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh Reacts on Allegations of BJP Worker) ने ऐसा जवाब दिया जो ट्रोलर्स की बोलती बंद करने के लिए काफी है.

रितेश देशमुख ने 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji Controversy) में सिर्फ लीड एक्टर का रोल ही नहीं किया है, बल्कि इसमें उन्होंने डायरेक्शन की भी कमान संभाली है. 20 अप्रैल 2026 को एक्टर की इस मेगा बजट फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया, जिसके बाद इसके एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. दरअसल, सीन में छत्रपति शिवाजी महाराज बने रितेश 'बाघ नख' दिखाते नजर आ रहे हैं. इसी सीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. कुछ लोगों का कहना है कि, इतिहास के मुताबिक महाराज ने बाघ नख छिपा कर रखे थे और उसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ अफजल खान पर हमला करने के लिए किया था.

BJP कार्यकर्ता ने लगाए ये आरोप

वहीं इस विवाद में बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर रितेश देशमुख को घेरते हुए एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'ट्रेलर में दिखाया गया है कि, महाराज हमले से पहले ही अफजल खान को बाघ नख दिखा रहे हैं. जबकि सच तो यह है कि उन्होंने इन्हें छिपाया था. रितेश देशमुख क्यों महाराष्ट्र के गौरव और इतिहास का अपमान कर रहे हैं?'

The trailer of Riteish Deshmukh’s film shows Chhatrapati Shivaji Maharaj openly displaying the Wagh Nakh to Afzal Khan before the attack. It is historical fact that "Wagh Nakh" was concealed and Chhatrapati Shivaji Maharaj used it only after attack by Afzal. WHY IS @RITEISHD… https://t.co/u3yls4ojPf pic.twitter.com/CWvAgKagmB — Suresh Nakhua ?? (@SureshNakhua) April 22, 2026

रितेश देशमुख ने दिया करारा जवाब

वहीं अब सुरेश नखुआ के ट्वीट का एक्टर ने करारा जवाब दिया है. बीजेपी कार्यकर्ता के आरोप पर रितेश (Ritesh Deshmukh) ने बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा, 'आदरणीय सर, कृपया 1 मई को फिल्म जरूर देखें... आपके सवाल का जवाब फिल्म के अंदर ही है. मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म का आनंद लेंगे. जय शिवराय.'

Respected Sir, pls do watch the film on 1st May.. the answer to your question is there in the movie. I hope you enjoy the film with your friends and family. Jai Shivrai ?? https://t.co/RyzDUnpl4x — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 22, 2026

रितेश के ट्वीट पर सुरेश नखुआ ने कही ये बात

हालांकि, ये विवाद रितेश के जवाब के बाद भी थमा नहीं. इसके बाद सुरेश नखुना ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक्टर के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, 'तो क्या सच फिल्म के अंदर है? 'जवाब के लिए फिल्म देखें' वाली बात कहानियों के लिए ठीक है, इतिहास के लिए नहीं. जब आप महाराज के बारे में कुछ दिखा रहे हों, तो ट्रेलर को जवाब देना चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए. यह एक अजीब रणनीति है. पहले शक पैदा करो और फिर सफाई बेचो.' हालांकि, इसके बाद रितेश ने कोई भी सफाई पेश नहीं की.

So the truth is ‘inside the film’? "Watch the film for answers" is fine for fiction, not history. When depicting Chhatrapati Shivaji Maharaj, the trailer itself should answer questions, not raise them. Interesting strategy : Market Doubt, Sell Clarification. https://t.co/uaWksP411C — Suresh Nakhua ?? (@SureshNakhua) April 22, 2026

कैसा है ट्रेलर और कब रिलीज होगी फिल्म?

हालांकि, अगर बात करें ट्रेलर की तो विवादों के बीच भी इसे काफी प्यार मिल रहा है. अजय-अतुल के संगीत ने सबका ध्यान खींचा है. फिल्म की स्टारकास्ट भी जबरदस्त है. बता दें कि, इसमें रितेश देशमुख के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान और जेनेलिया डिसूजा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि, फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आएंगे. कई दिग्गज सितारों से सजी 'राजा शिवाजी' 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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