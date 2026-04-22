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BJP कार्यकर्ता के आरोपों पर फूटा रितेश देशमुख का गुस्सा, Raja Shivaji विवाद में दिया ऐसा जवाब; बोलती हुई बंद!

Raja Shivaji controversy: 'राजा शिवाजी' एक्टर रितेश देशमुख ने बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ के आरोपों का करारा जवाब दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 22, 2026 7:23 PM IST

BJP कार्यकर्ता के आरोपों पर फूटा रितेश देशमुख का गुस्सा, Raja Shivaji विवाद में दिया ऐसा जवाब; बोलती हुई बंद!
BJP कार्यकर्ता को रितेश देशमुख का करारा जवाब

Ritesh Deshmukh Reacts on Allegations of BJP Worker: बॉलीवुड से लेकर मराठी फिल्मों तक में अपने कॉमेडी किरदारों के लिए जानें जाने वाले एक्टर रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) ने निगेटिव रोल्स में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. वहीं अब एक्टर इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसके बाद से ही इसपर विवाद जारी है. पहले कुछ दर्शकों ने इस पर सवाल उठाए थे, वहीं अब एक बीजेपी कार्यकर्ता ने इस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए, जिसके बाद रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh Reacts on Allegations of BJP Worker) ने ऐसा जवाब दिया जो ट्रोलर्स की बोलती बंद करने के लिए काफी है.

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रितेश देशमुख ने 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji Controversy) में सिर्फ लीड एक्टर का रोल ही नहीं किया है, बल्कि इसमें उन्होंने डायरेक्शन की भी कमान संभाली है. 20 अप्रैल 2026 को एक्टर की इस मेगा बजट फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया, जिसके बाद इसके एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. दरअसल, सीन में छत्रपति शिवाजी महाराज बने रितेश 'बाघ नख' दिखाते नजर आ रहे हैं. इसी सीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. कुछ लोगों का कहना है कि, इतिहास के मुताबिक महाराज ने बाघ नख छिपा कर रखे थे और उसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ अफजल खान पर हमला करने के लिए किया था.

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BJP कार्यकर्ता ने लगाए ये आरोप

वहीं इस विवाद में बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर रितेश देशमुख को घेरते हुए एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'ट्रेलर में दिखाया गया है कि, महाराज हमले से पहले ही अफजल खान को बाघ नख दिखा रहे हैं. जबकि सच तो यह है कि उन्होंने इन्हें छिपाया था. रितेश देशमुख क्यों महाराष्ट्र के गौरव और इतिहास का अपमान कर रहे हैं?'

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रितेश देशमुख ने दिया करारा जवाब

वहीं अब सुरेश नखुआ के ट्वीट का एक्टर ने करारा जवाब दिया है. बीजेपी कार्यकर्ता के आरोप पर रितेश (Ritesh Deshmukh) ने बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हुए कहा, 'आदरणीय सर, कृपया 1 मई को फिल्म जरूर देखें... आपके सवाल का जवाब फिल्म के अंदर ही है. मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म का आनंद लेंगे. जय शिवराय.'

रितेश के ट्वीट पर सुरेश नखुआ ने कही ये बात

हालांकि, ये विवाद रितेश के जवाब के बाद भी थमा नहीं. इसके बाद सुरेश नखुना ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक्टर के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, 'तो क्या सच फिल्म के अंदर है? 'जवाब के लिए फिल्म देखें' वाली बात कहानियों के लिए ठीक है, इतिहास के लिए नहीं. जब आप महाराज के बारे में कुछ दिखा रहे हों, तो ट्रेलर को जवाब देना चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए. यह एक अजीब रणनीति है. पहले शक पैदा करो और फिर सफाई बेचो.' हालांकि, इसके बाद रितेश ने कोई भी सफाई पेश नहीं की.

कैसा है ट्रेलर और कब रिलीज होगी फिल्म?

हालांकि, अगर बात करें ट्रेलर की तो विवादों के बीच भी इसे काफी प्यार मिल रहा है. अजय-अतुल के संगीत ने सबका ध्यान खींचा है. फिल्म की स्टारकास्ट भी जबरदस्त है. बता दें कि, इसमें रितेश देशमुख के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान और जेनेलिया डिसूजा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि, फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आएंगे. कई दिग्गज सितारों से सजी 'राजा शिवाजी' 1 मई 2026 को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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