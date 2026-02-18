रोहित शेट्टी केस में पुलिस का मास्टरस्ट्रोक, वो हथियार बरामद जिससे चली थीं गोलियां, अब खुलेंगे बिश्नोई गैंग के गहरे राज

बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में अब मुंबई क्राइम ब्रांच को बहुत बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है, जिससे डायरेक्टर के घर रात को गोलियां चलाई गई थी.

बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. लेकिन अब इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक ऐसी कामयाबी मिली है, जो आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा सबूत साबित होगी. पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है, जिससे 1 फरवरी की रात को गोलियां चलाई गई थी. आइए जानते हैं इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच अब किस मोड़ पर पहुंच गई है.

पुलिस ने ढूंढ निकाला हथियार

रोहित शेट्टी के घर पर हुई 5 राउंड फायरिंग के बाद से ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम साये की तरह आरोपियों का पीछा कर रही थी. जांच के दौरान पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर हरियाणा पहुंची. कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने उस ठिकाने का खुलासा किया, जहां उसने वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक को छिपाकर रखा था. बरामद किए गए इस हथियार को तुरंत कलीना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री भेज दिया गया है. यहां इसका बैलिस्टिक टेस्ट किया जाएगा, ताकि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो सके कि रोहित शेट्टी के घर पर जो गोलियां मिली थीं, वे इसी बंदूक से चली थीं.

अब तक 9 गिरफ्तार

पुलिस ने इस साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए जाल बिछाया है. इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को दबोचा जा चुका है. शुरुआत में 5 आरोपियों को पुणे के पास से पकड़ा गया था. इन सभी पर कड़ा कानून मकोका (MCOCA) लगाया गया है. गिरफ्तार किए गए मुख्य चेहरों में आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी और स्वप्निल साकट शामिल हैं. इनके साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड आसाराम फसले उर्फ बाबू को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है.

रोहित शेट्टी का वर्क फ्रंट

रोहित शेट्टी पर्दे पर अपनी 'सिंघम' और 'सिम्बा' जैसी फिल्मों के जरिए पुलिस की बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन इस बार असली पुलिस उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रही. रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म 'सिंघम अगेन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की थी. अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के बाद रोहित अपनी अगली फिल्मों पर काम कर रहे थे, तभी इस हमले ने सबको चौंका दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

