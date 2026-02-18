ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • रोहित शेट्टी केस में पुलिस का मास्टरस्ट्रोक, वो हथियार बरामद जिससे चली थीं गोलियां, अब खुलेंगे बिश्न...

रोहित शेट्टी केस में पुलिस का मास्टरस्ट्रोक, वो हथियार बरामद जिससे चली थीं गोलियां, अब खुलेंगे बिश्नोई गैंग के गहरे राज

बॉलीवुड के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में अब मुंबई क्राइम ब्रांच को बहुत बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है, जिससे डायरेक्टर के घर रात को गोलियां चलाई गई थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 18, 2026 8:38 PM IST

रोहित शेट्टी केस में पुलिस का मास्टरस्ट्रोक, वो हथियार बरामद जिससे चली थीं गोलियां, अब खुलेंगे बिश्नोई गैंग के गहरे राज
rohit shetty

बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. लेकिन अब इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक ऐसी कामयाबी मिली है, जो आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा सबूत साबित होगी. पुलिस ने उस हथियार को बरामद कर लिया है, जिससे 1 फरवरी की रात को गोलियां चलाई गई थी. आइए जानते हैं इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच अब किस मोड़ पर पहुंच गई है.

Also Read
रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा एक्शन, डायरेक्टर के घर पर गोलियां चलाने वाले 5 आरोपियों को कोर्ट ने दी रिमांड

पुलिस ने ढूंढ निकाला हथियार

रोहित शेट्टी के घर पर हुई 5 राउंड फायरिंग के बाद से ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम साये की तरह आरोपियों का पीछा कर रही थी. जांच के दौरान पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर हरियाणा पहुंची. कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने उस ठिकाने का खुलासा किया, जहां उसने वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक को छिपाकर रखा था. बरामद किए गए इस हथियार को तुरंत कलीना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री भेज दिया गया है. यहां इसका बैलिस्टिक टेस्ट किया जाएगा, ताकि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो सके कि रोहित शेट्टी के घर पर जो गोलियां मिली थीं, वे इसी बंदूक से चली थीं.

अब तक 9 गिरफ्तार

पुलिस ने इस साजिश की जड़ों तक पहुंचने के लिए जाल बिछाया है. इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को दबोचा जा चुका है. शुरुआत में 5 आरोपियों को पुणे के पास से पकड़ा गया था. इन सभी पर कड़ा कानून मकोका (MCOCA) लगाया गया है. गिरफ्तार किए गए मुख्य चेहरों में आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी और स्वप्निल साकट शामिल हैं. इनके साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड आसाराम फसले उर्फ बाबू को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है.

रोहित शेट्टी का वर्क फ्रंट

रोहित शेट्टी पर्दे पर अपनी 'सिंघम' और 'सिम्बा' जैसी फिल्मों के जरिए पुलिस की बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन इस बार असली पुलिस उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रही. रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म 'सिंघम अगेन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की थी. अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के बाद रोहित अपनी अगली फिल्मों पर काम कर रहे थे, तभी इस हमले ने सबको चौंका दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Rohit Shetty Rohit Shetty Case Rohit Shetty Firing Case