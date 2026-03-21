रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में एक और आरोपी गिरफ्तार, बोला- 'सोशल मीडिया पर रील देख जॉइन किया गैंग'

Rohit Shetty House Firing Case: डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तारी हुई है. एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने आगरा से आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के घर पर 31 जनवरी को फायरिंग हुई थी. इसके बाद फिल्मी गलियारों में हंगामा मच गया था. पुलिस ने कमर कसी और कार्रवाई करना शुरू किया था. इस मामले में एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब इस केस में एक और गिरफ्तारी हुई है. एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने 23 साल के प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को आगरा के बाह इलाके से पकड़ा है. आरोपी प्रदीप शर्मा ने बताया है कि वह सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर की रील से प्रभावित था. गौरतबल है कि शुभम लोनकर के गैंग ने मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करवाई थी.

एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी प्रदीप शर्मा को किया गिरफ्तार

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग होने के बाद से एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बचे हुए आरोपियों की तलाश कर रही थी. इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि आरोपी प्रदीप शर्मा अपना ठिकाना बदलकर बाह में रह रहा है. इसके बाद 21 मार्च को घेराबंदी करके प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया. वह आगरा के महावीर नगर का रहने वाला है. प्रदीप शर्मा ने गिरफ्तारी के बाद वह शुभम लोनकर गैंग से प्रभावित था और सोशल मीडिया पर रील देखकर गैंग से जुड़ने का फैसला किया. वह अपने साथियों संग मिलकर पहले भी फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका है. प्रदीप शर्मा को आगरा कोर्ट में पेश करने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी.

रोहित शेट्टी के घर पर पांच राउंड हुई थी फायरिंग

गौरतलब है कि 31 जनवरी को मुंबई में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बिल्डिंग पर पांच राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली बिल्डिंग में बने जिम के शीशे से टकराई थी. मीडिया रिपोर्ट में सामने आया था कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेस गैंग ने ली थी. शुभम लोनकर आरजू नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट शेयर कर इस हमले को करवाने की बात कही गई थी. बताते चलें कि शुभम लोनकर मुंबई के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य संदिग्ध है. उनके हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी. बता दें कि रोहित शेट्टी के अलावा सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों को धमकी मिल चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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