Rohit Shetty House Firing: लॉरेंस बिश्नोई का इशारा और विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने रोहित शेट्टी के घर पर करवा दी फायरिंग!

Rohit Shetty House Firing Case: डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में मुख्य शूटर को गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 16, 2026 7:05 PM IST

रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में मुख्य शूटर गिरफ्तार हुआ.

मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के घर पर कुछ दिनों पहले फायरिंग हुई थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दशहत का माहौल बन गया. इस घटना के बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई शुरू की और कई आरोपियों को हिरासत में लिया है. अब मुंबई पुलिस और यूपी एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में हरियाणा के झज्जर से मुख्य शूटर दीपरक और उसके सहयोगी सनी, सोनू और रितिक को गिरफ्तार किया है. वहीं, गाजियाबाद से विष्णु कुशवाहा, जतिन भारद्वाज और विशाल की गिरफ्तारी हुई है. रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मेन शूटर दीपक की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. आइए जानते हैं कि क्या बातें सामने आई हैं.

मुख्य शूटर दीपक की गिरफ्तारी के बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुख्य शूटर दीपक की गिरफ्तारी होने के बाद कुछ जानकारी सामने आई है. इस जानकारी के मुताबिक, मुख्य शूटर दीपक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के संपर्क में था. ये दोनों विदेश में हैं. इन दोनों ने वहीं से रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का काम दीपक को दिया था. इसके बाद दीपक ने सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ा और अपने काम को अंजाम दिया है. पुलिस के मुताबिक आरजू बिश्नोई ने शुभम लोनकर से बात करके रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने की प्लानिंग की और दीपक को ये काम करने के लिए चुना. उसे इस घटना को अंजाम देने के लिए 50 हजार रुपये एडवांस में दिए गए और बाकी रुपये काम होने के बाद देने के लिए कहा गया.

रोहित शेट्टी के घर की हुई थी रेकी

पुलिस के अनुसार सनी और सोनू पहले ही मुंबई में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर की रेकी कर चुके थे. जिसके चलते दीपक के लिए इस काम को अंजाम देना आसान हो गया था. दीपक इन दोनों के साथ ही मुंबई आया और जहां उन्हें विदेशी हथियार उपलब्ध कराए गए, जिससे फायरिंग की गई. बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि शूटर्स शुभम लोनकर से सीधे बात नहीं कर रहे थे. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद शूटर्स अलग-अलग दिल्ली-एनसीआर के होटल में कुछ दिन रुके. इसके बाद वह हरियाणा चले गए थे और अब पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

