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रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की 20 करोड़ की डिमांड

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर दी जान से मारने की धमकी दी है. शनिवार को सुबह एक ऑडियो क्लिप भेजकर 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई.

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 12:33 PM IST
रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की 20 करोड़ की डिमांड

रोहित शेट्टी को मिली जान से मारने की धमकी

बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए हैं. शनिवार की सुबह फिल्म जगत और मुंबई पुलिस के लिए उस वक्त बेहद चौंकाने वाली रही, जब रोहित शेट्टी को एक अज्ञात कॉलर की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली. इस बार केवल धमकी ही नहीं दी गई है, बल्कि सीधे 20 करोड़ की भारी-भरकम रंगदारी की मांग भी की गई है. इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आते ही मुंबई पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई है और मामले की कमान क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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