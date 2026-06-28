रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की 20 करोड़ की डिमांड

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर दी जान से मारने की धमकी दी है. शनिवार को सुबह एक ऑडियो क्लिप भेजकर 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई.

रोहित शेट्टी को मिली जान से मारने की धमकी

बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए हैं. शनिवार की सुबह फिल्म जगत और मुंबई पुलिस के लिए उस वक्त बेहद चौंकाने वाली रही, जब रोहित शेट्टी को एक अज्ञात कॉलर की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली. इस बार केवल धमकी ही नहीं दी गई है, बल्कि सीधे 20 करोड़ की भारी-भरकम रंगदारी की मांग भी की गई है. इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आते ही मुंबई पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई है और मामले की कमान क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.