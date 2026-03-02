ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • जब एक एक्ट्रेस के 'NO' ने खत्म कर दिया था Rrahul Sudhir का करियर, फिर Nia Sharma ने ऐसे बच...

जब एक एक्ट्रेस के 'NO' ने खत्म कर दिया था Rrahul Sudhir का करियर, फिर Nia Sharma ने ऐसे बचाई थी डूबती नैया

Rrahul Sudhir's Disclosure: 'ट्विस्टेड' एक्टर राहुल सुधीर ने हाल ही में अपने करियर से जुड़ा बेहद शॉकिंग खुलासा किया है, जिसे सुनकर एक्टर के फैन हैरान रह जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 2, 2026 8:43 PM IST

जब एक एक्ट्रेस के 'NO' ने खत्म कर दिया था Rrahul Sudhir का करियर, फिर Nia Sharma ने ऐसे बचाई थी डूबती नैया
खत्म होने वाला था राहुल सुधीर का करियर

Rrahul Sudhir News: आज टीवी इंडस्ट्री से लेकर डिजिटल की दुनिया तक में अपनी एक अलग और खास पहचान बना चुके एक्टर राहुल सुधीर (Rrahul Sudhir) को आज कौन नहीं जानता, उन्होंने अपनी एक्टिंग और दमदार किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया है. राहुल ने अपने चाहने वालों के दिलों में वंश राय सिंघानिया के रूप में अपनी खास इमेज बनाई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, एक समय ऐसा भी था जब एक एक्ट्रेस की 'ना' से उनका करियर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, ऐसे में निया शर्मा (Nia Sharma) ने उनका हाथ थामा था. हाल ही में एक्टर ने अपने पुराने जख्मों की परतें सबके सामने खोलकर रखी.

Also Read
Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein: सई की जिंदगी में डॉक्टर बनकर आए राहुल सुधीर, धड़ल्ले से वायरल हो रही है फोटो

राहुल सुधीर (Rrahul Sudhir Interview) ने हाल ही में 'फिल्मीज्ञान' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए अपने जख्मों की कुछ परतें ऐसी खोली, जो उनके फैंस को इमोशनल कर सकती है.

Also Read
TRP बटोरने के लिए नए लीड की एंट्री करवा चुके हैं इन शोज के मेकर्स, अब है Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin की बारी

Rrahul Sudhir के करियर पर लग सकता था ग्रहण

राहुल सुधीर ने इंटरव्यू के दौरान वेब सीरीज 'ट्विस्टेड' के दौरान की एक ऐसी बात शेयर की, जो उनके करियर पर ग्रहण (Grahan) लगा सकता था. राहुल इस सीरीज में एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) के साथ नजर आए थे, लेकिन निया से पहले इसमें कोई और एक्ट्रेस नजर आने वाली थी. एक्टर ने बताया कि, 'ट्विस्टेड हम किसी और एक्ट्रेस के साथ करने वाले थे, पर आखिरी वक्त पर उस हसीना ने हाथ खींच लिए. उसने साफ कह दिया कि, 'मुझे इस लड़के के साथ शूट नहीं करना.''

Also Read
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin में होगी एक और मेन लीड की एंट्री, जुड़ेगा सई के आशिकों में एक और नाम

'मेरे अपोजिट ये कौन आ रहा है?'

एक्टर ने आगे बताया कि, 'तब मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं एक 'नोबडी' (गुमनाम) था. ट्विस्टेड से पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई लीड रोल या ऐसा कुछ नहीं किया था. तो उसे इस बात को लेकर हिचक थी कि, 'मेरे अपोजिट ये कौन आ रहा है?' इस चक्कर में वो शो ही बंद हो गया. और मुझे लगा कि बस अब सब खत्म, जो लीड एक्टर बनने का सपना था, कुछ बड़ा करने का सोचा था, वो तो गया हाथ से...'

निया ने बचाया राहुल सुधीर का करियर

राहुल ने इस बारे में आगे बात करते हुए बताया कि, 'लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेकर्स ने निया शर्मा को अप्रोच किया. उस वक्त वो ये शो नहीं कर रही थीं, लेकिन वो पता नहीं कैसे मान गईं. तो सच कहूं तो मेरा करियर उन्हीं की वजह से है. वरना...मैं आज भी कहीं एक-दो दिन वाले छोटे-मोटे रोल ही कर रहा होता, कहीं बैकग्राउंड में दिख रहा होता.'

ये शो बना करियर का टर्निंग प्वॉइंट

आपको बता दें कि, राहुल सुधीर ने साल 2016 में वेब सीरीज 'ऑल अबाउट सेक्शन 377' से अपने करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद साल 2017 में उन्हें निया शर्मा के साथ मर्डर मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 'ट्विस्टेड' में देखा गया था. जिससे उन्हें पहचान दर्शकों के बीच पहचान मिली. राहुल ने इसके बाद 'ट्विस्टेड 2' और इसके अलावा कई और वेब सीरीज में भी काम किया. लेकिन उन्हें घर-घर में पहचान साल 2020 से 2021 तक चलने वाले टीवी शो 'इश्क में मरजावां 2' से मिली थी, जिसमें वो हेली शाह के साथ नजर आए थे. इसमें उन्होंने वंश राय सिंघानिया का किरदार निभाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Nia Sharma Rrahul Sudhir Web Series