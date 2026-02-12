Shatak trailer out: RSS के 100 साल होने पर अजय देवगन का बड़ा धमाका! 'शतक' के ट्रेलर में दिखी संघ के सफर की कहानी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक मौके को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है. संघ के इस 100 वर्ष के सफर को दिखाती फिल्म 'शतक' का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसका नैरेशन बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अजय देवगन ने किया है. अजय की दमदार और गंभीर आवाज ने ट्रेलर में एक अलग ही जान फूंक दी है.
क्या खास है 'शतक' के ट्रेलर में?
फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को संघ की स्थापना से लेकर आज तक के सफर की एक झलक दिखाता है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से समूह से शुरू हुआ यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन बन गया है. अनिल डी. अग्रवाल के कॉन्सेप्ट पर बनी इस फिल्म का निर्देशन आशीष मॉल ने किया है, जबकि वीर कपूर इसके निर्माता हैं. यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
RSS के इतिहास पर एक नजर
RSS संघ की नींव 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार ने रखी थी. शुरुआत में यह कुछ स्वयंसेवकों का समूह था, लेकिन 17 अप्रैल 1926 को वोटिंग के जरिए इसे औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' नाम दिया गया. फिल्म में संघ के उन सामाजिक कार्यों और विचारधारा को भी दिखाया गया है, जिसने भारतीय समाज को बदलने की कोशिश की है.
संघ के शानदार 100 साल का कार्यकाल
फिल्म के जरिए दर्शक संघ के इतिहास को देख सकेंगे. किस तरह से साल 1926 में नागपुर के मोहितवाड़ा मैदान में पहली नित्य शाखा लगी. साल 1929 में डॉ. हेडगेवार पहले सरसंघचालक बने. साल 1930 के 'जंगल सत्याग्रह' में हेडगेवार और कई स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया और जेल भी गए. साल 1940 में एमएस गोलवलकर (गुरुजी) दूसरे सरसंघचालक बने. 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा, जिसे 1949 में संविधान बनाने की शर्त पर हटाया गया. इस फिल्म में देख सकेंगे कि किस तरह से साल 1952 में जनसंघ बना और 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई. साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संघ पर दूसरी बार बैन लगाया. इसके बाद 1980 में बीजेपी का गठन हुआ.
RSS संघ पर साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तीसरा प्रतिबंध लगा, जो एक साल बाद ही हटा लिया गया. 1998 में संघ के प्रचारक रहे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने. 2009 में मोहन भागवत ने कमान संभाली और 2016 में संघ ने अपनी पहचान 'खाकी निकर' को बदलकर 'ब्राउन पैंट' कर दिया. 'शतक' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की कहानी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
