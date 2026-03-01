रूपाली गांगुली का इमोशनल पोस्ट वायरल, पीएम मोदी को लेकर लिखी ऐसी बात कि जीत लिया सबका दिल...

अनुपमा सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाली रूपाली गांगुली ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है. एक्ट्रेस ने भारत में रहने पर गर्व जताया है. वहीं उन्होंने सैनिकों को लेकर भी कई बड़ी बात कही है.

भारतीय टेलीविजन की सबसे चहेती 'अनुपमा' यानी रुपाली गांगुली एक बार फिर अपनी बेबाकी और देशभक्ति को लेकर चर्चा में हैं. जब पूरी दुनिया युद्ध और तनाव में जी रही है, तब रुपाली गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की मजबूत स्थिति पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानिए रुपाली गांगुली के उस पोस्ट की खास बातें जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है.

भारत का नागरिक होना मेरा सौभाग्य

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (ट्विटर) पर शेयर किए गए अपने मैसेज में रुपाली ने लिखा कि "वह खुद को भारत में रहने के लिए सौभाग्यशाली मानती हैं. उन्होंने कहा कि अनिश्चित समय में भारत में रहना गर्व की बात है." उन्होंने गर्व से कहा कि वे खुद को बेहद किस्मत वाला मानती हैं कि वे इस मिट्टी की बेटी हैं. रुपाली का यह पोस्ट उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के महत्वपूर्ण दौरे के बाद पुडुचेरी पहुंचे और वहां करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. पीएम के इस नॉन-स्टॉप वर्किंग स्टाइल की सराहना करते हुए रुपाली ने उन्हें सलाम किया है.

सेना और सुरक्षा बलों के प्रति जताया आभार

सिर्फ राजनीति ही नहीं, रुपाली ने देश की सुरक्षा की ढाल बने जवानों को भी याद किया. उन्होंने लिखा कि "हमारी सेना और रक्षा बलों की वजह से ही हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं. सीमाओं पर उनकी मुस्तैदी ही हमारी सुख-शांति का आधार है." वहीं रुपाली ने अपने पोस्ट का अंत एक दुआ की. उन्होंने लिखा कि "मेरे देश को किसी की नजर न लगे."

यह कोई पहला मौका नहीं है जब रुपाली गांगुली ने प्रधानमंत्री की तारीफ की हो. वे अक्सर सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कूटनीति पर अपनी राय रखती रही हैं. रुपाली का मानना है कि जहां दुनिया के कई शक्तिशाली देश युद्ध के दबाव में टूट रहे हैं, वहीं भारत अपनी शानदार विदेश नीति और कूटनीति की बदौलत न केवल सुरक्षित है, बल्कि तेजी से तरक्की भी कर रहा है. हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की एनर्जी और उनके लंबे समय तक काम करने की क्षमता पर भी आश्चर्य जताया था.

Mera Bharat Mahan ??

In these unpredictable times, I truly feel blessed to live in India. Salute and heartfelt thanks to Our PM Narendra Modi ji, and deep gratitude to our Indian Army and defence forces who let us sleep peacefully every night. ? Thu Thu Thu… Mere Desh Ko Kisi… pic.twitter.com/DgiOnwab0Z — Rupali Ganguly (@TheRupali) March 1, 2026

फैंस का मिला जबरदस्त समर्थन

रुपाली गांगुली के इस पोस्ट पर उनके फैंस की मिली-जुली लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शन आ रही हैं. लोगों का कहना है कि एक कलाकार होने के नाते देश के मुद्दों पर इस तरह की स्पष्ट राय रखना काबिले तारीफ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

