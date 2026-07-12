S. Janaki Death: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन होंगी एस. जानकी, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब

'संगीत की सरस्वती' के नाम से मशहूर दिग्गज गायिका एस. जानकी अम्मा का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. मैसूर के महाराजा ग्राउंड में उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है.

पंचतत्व में विलीन होंगी एस. जानकी

अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वालीं दिग्गज प्लेबैक सिंगर एस. जानकी अम्मा ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 11 जुलाई को इस महान गायिका का निधन हो गया. कर्नाटक के मैसूर स्थित एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर आते ही पूरे देश और विशेषकर दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया है.

लोगों ने जताया गहरा शोक

संगीत की देवी के इस तरह चले जाने से राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. नेताओं ने जानकी अम्मा के जाने को कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक ऐसी अपूरणीय क्षति बताया है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सकेगी.

अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़

जानकी अम्मा के पार्थिव शरीर को उनके चाहने वालों और फैंस के अंतिम दर्शन के लिए मैसूर के ऐतिहासिक महाराजा ग्राउंड में रखा गया है. जैसे ही यह दुखद खबर फैली, पूरे राज्य से संगीत प्रेमियों और फैंस का भारी हुजूम अपने चहेते सितारे को आखिरी बार देखने के लिए उमड़ पड़ा. जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 12 जुलाई को मैसूर तालुक के एचडीके कनियानाहुंडी फार्म में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी.

इंडस्ट्री ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि

पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने पहुंचीं मशहूर गायिका सुनीता उपद्रष्टा खुद को रोक नहीं पाईं और बेहद भावुक हो गईं. उन्होंने जानकी अम्मा को साक्षात 'सरस्वती' का रूप बताते हुए कहा कि वह गायकों की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक 'गाइडिंग लाइट' रही हैं. "उनका सादा जीवन, उनकी विनम्रता और सभी के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन गायिका ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान बनाता था."

मिला राज्योत्सव पुरस्कार

मशहूर अभिनेता जयप्रकाश ने भी जानकी अम्मा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे कन्नड़ सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के रवैये पर अपनी स्पष्ट नाराजगी भी जाहिर की. जयप्रकाश ने मांग की है कि जानकी अम्मा को मरणोपरांत प्रतिष्ठित 'कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार' से सम्मानित किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि, "वह ढेरों सम्मानों की हकदार थीं. सरकार को उनके जीवित रहते हुए उनकी खैर-खबर लेनी चाहिए थी." इसके साथ ही उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में गाए जानकी अम्मा के बहुमूल्य गानों और उनके अतुलनीय योगदान की जमकर सराहना की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.