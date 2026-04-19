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साध्वी सैल के सिर सजा 'मिस इंडिया 2026' का ताज, महाराष्ट्र और यूपी की बेटियों ने भी दिखाया जलवा

भुवनेश्वर के KIIT में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले में गोवा की साध्वी सैल ने मिस इंडिया 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार और यूपी की डॉ. श्री अद्वैता रनरअप रहीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 19, 2026 7:18 AM IST

साध्वी सैल के सिर सजा 'मिस इंडिया 2026' का ताज, महाराष्ट्र और यूपी की बेटियों ने भी दिखाया जलवा
साध्वी सैल बनीं 'मिस इंडिया 2026

61वां फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले इस बार ओडिशा में संपन्न हुआ है. भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित KIIT परिसर में आयोजित इस रंगारंग शाम ने न केवल भारत को अपनी नई ब्यूटी क्वीन दी, बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज सितारों की मौजूदगी से यह रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई. शनिवार को हुए इस कांटे के मुकाबले में गोवा की साध्वी सैल ने 'मिस इंडिया वर्ल्ड 2026' का खिताब अपने नाम किया.

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मिस इंडिया 2026 का खिताब किया अपने नाम

इस प्रतियोगिता की शुरुआत देश के अलग-अलग कोनों से आई 30 प्रतिभाशाली सुंदरियों के साथ हुई थी. कई कठिन राउंड्स और जजों के तीखे सवालों के बाद टॉप 15 से होता हुआ टॉप 8 तक पहुंचा. अंत में गोवा की साध्वी सैल ने अपनी गरिमा और जवाब से सबको प्रभावित किया और ताज अपने नाम किया. आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बेटी राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता और उत्तर प्रदेश की रहने वाली डॉ. श्री अद्वैता सेकंड रनरअप के रूप में अपनी जगह बनाई.

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सितारों की महफिल और परफॉर्मेंस का जादू

इस शाम को यादगार बनाने की जिम्मेदारी बॉलीवुड के कलाकारों पर थी. मनीष पॉल और सारा जेन डियाज की होस्टिंग ने शो में जान फूंक दी. इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट ईशान खट्टर और लॉरेन गॉटलिब की डांस परफॉर्मेंस रही, जिन्होंने अपने जबरदस्त डांस से स्टेज पर आग लगा दी. वहीं, जब जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज में गाने गाए, तो माहौल पूरी तरह से बदल गया. इसी बीच प्रतियोगियों का 'गाउन राउंड' हुआ.

रेड कारपेट पर बॉलीवुड का जलवा

मिस इंडिया के रेड कारपेट पर वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान, नेहा धूपिया और सेलिना जेटली की ग्रेस ने सबका ध्यान खींचा. जज पैनल में मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर, कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस और संगीतकार अमाल मलिक जैसे अनुभवी लोग शामिल थे, जिन्होंने बारीकी से हर प्रतियोगी के टैलेंट को परखा.

साध्वी सैल का नया सफर

ताज पहनने के बाद साध्वी सैल की खुशी का ठिकाना नहीं था. उन्होंने अपनी इस जीत को एक बड़ी जिम्मेदारी बताया. अब साध्वी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. उनकी यह जीत उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा है, जो छोटे राज्यों से आकर बड़े सपने देखने का साहस करती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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