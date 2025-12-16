ENG हिन्दी
  Kareena Kapoor का दूसरे मर्दों संग रोमांस बर्दाश्त नहीं कर पाते Saif Ali Khan, बोले- 'मेरे दुश्...

Kareena Kapoor का दूसरे मर्दों संग रोमांस बर्दाश्त नहीं कर पाते Saif Ali Khan, बोले- 'मेरे दुश्मन..'

Saif Ali Khan On Kareena Kapoor Romantic Scene: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान करीना कपूर से काफी प्यार करते हैं और अब उन्होंने करीना का दूसरे मर्दों संग काम करने पर अपनी राय दी है. उन्होंने बताया है कि उन्हें कैसा महसूस होता है?

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 5:36 PM IST

Saif Ali Khan On Kareena Kapoor Romantic Scene: बॉलीवुड अभिनेता करीना कपूर और सैफ अली खान इंडस्ट्री के पावर कपल हैं. करीना और सैफ ने साल 2007 में अपनी डेटिंग लाइफ को शुरू किया था और इसके बाद 2012 में कपल ने शादी रचाई. दोनों को अपनी मैरिड लाइफ को खुशी खुशी बिताते हुए 13 साल हो गए हैं. करीना ने शादी के बाद भी अपना एक्टिंग करियर जारी रखा. वह कई फिल्मों में नजर आईं और उन्होंने कई को-एक्टर्स संग रोमांटिक सीन्स दिए, लेकिन अब सैफ अली खान ने खुलासा किया है कि वह अपनी पत्नी करीना कपूर को दूसरे एक्टर्स संग रोमांटिक सीन्स करते हुए नहीं देख पाते हैं.

सैफ अली खान ने करीना कपूर के लिए कही ये बात

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह करीना कपूर (Kareena Kapoor) को दूसरे एक्टर संग देखकर जलन महसूस करते हैं. एक्टर ने कहा, 'शायद मुझे थोड़ी जलन होती थी और समझ नहीं आता था कि दूसरे मर्दों के साथ उसके काम करने पर कैसे रिएक्ट करूं. ये सब कुछ मेरे लिए नया था. मेरी ऐसी फीलिंग्स थी जिन्हें मैं संभालना चाहता था और वो भी समझदारी के साथ. इसके लिए एक दूसरे पर बहुत भरोसा और विश्वास चाहिए. जब रिश्ते में चीजें नई नई होती हैं तो आप इनसिक्योर होते हैं. तो इन चीजों को संभालना मुश्किल होता है.'

कई लड़कियों संग डेट पर गए सैफ अली खान

सैफ अली खान ने यह भी खुलासा किया कि वह आज तक जिनके साथ भी डेट पर गए थे वो फिल्मी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखती थी. मेरे लिए बड़ी बात ये हो गई थी कि मेरे दुश्मन भी करीना के दोस्त होते हैं, लेकिन इन सब चीजों से पीछ छोड़ देता है. सैफ अली खान ने इस मौके पर यह भी बताया कि करीना कपूर की कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है. उन्होंने बताया कि वह करीना के साथ होकर बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा शांत हैं और प्यार करने वाले लोगों में से एक हैं, जिनसे मैं मिला हूं. वह बहुत ही अच्छी है. वह जितना कैमरे के सामने क्रिएटिव है उतना ही हमारे साथ भी क्रिएटिव है. सैफ अली खान ने आखिर में ये भी बताया कि उनके लिए करीना कपूर की खुशी ही प्रायोरिटी है.

सैफ अली खान ने कीं दो शादियां

बता दें कि सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी. दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की लेकिन फिर तलाक भी हो गया. सैफ को पहली शादी से बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम हुए. दोनो फिल्मी दुनिया में उतर चुके हैं. सैफ ने करीना कपूर से दूसरी शादी की. इस शादी के सैफ को दो बेटे हुए. सैफ और करीना के बेटे का नाम तैमरू और जेह है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

