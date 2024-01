Saif Ali Khan opens up on his surgery: बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान को लेकर हाल ही में चौंकाने वाली खबर सामने आई। फिल्म स्टार सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। जहां फिल्म स्टार सैफ अली खान की ट्राइसेप और घुटने की सर्जरी हुई है। एक्टर सैफ अली खान के बीमार होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जिसके बाद सैफ अली खान और करीना कपूर खान के फैंस के बीच खलबली मच गई। सैफ अली खान ने अब खुद अपनी सेहत के बारे में फैंस को जानकारी दी है। Also Read - Saif Ali Khan Hospitalized: सैफ अली खान के घुटने-कंधे में हुआ फ्रैक्चर, पति संग अस्पताल पहुंचीं करीना कपूर

सैफ अली खान ने बताया अपनी सेहत का हाल

फिल्म स्टार सैफ अली खान ने अब फैंस को अपनी सेहत का हाल बताया है। सैफ अली खान ने अपना बयान जारी कर कहा, 'ये चोट और सर्जरी हमारे काम का एक हिस्सा है। मैं बेहद खुश हूं इतने कमाल के सर्जरी वाले हाथों के लिए और सभी फैंस का शुक्रिया उनके प्यार और कंसर्न दिखाने के लिए।' सैफ अली खान का ये बयान सोशल मीडिया पर आते ही छा गया।

'देवरा' की शूटिंग के दौरान चोटिल हुए सैफ अली खान

एंटरटेनमेंट न्यूज की रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म स्टार सैफ अली खान अपनी हालिया रिलीज मूवी 'देवरा' की शूटिंग के दौरान चोटिल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर स्टारर इस मूवी की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान के घुटने और कंधे पर चोट लगी थी। एक्टर की ट्राइसेप सर्जरी इन्हीं चीजों की वजह से हुई। इतना ही नहीं, इससे पहले फिल्म स्टार निर्देशक विशाल भारद्वाज की मूवी रंगून की शूटिंग के दौरान भी घायल हुए थे।

इन फिल्मों में बिजी हैं सैफ अली खान

एक्टर सैफ अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'देवरा' को लेकर बिजी हैं। इसके अलावा एक्टर की अगली फिल्म का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है। मगर खबरे हैं कि एक्टर जल्दी ही एक साउथ मूवी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा उनकी 'गो गोवा गोन 2' और 'हंटर' को लेकर भी चर्चा है। बीती दफा फिल्म स्टार प्रभास स्टारर मूवी 'आदिपुरुष' में रावण का किरदार निभाते दिखे थे। तो क्या आप एक्टर की इन अपकमिंग फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।