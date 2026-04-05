Saina Nehwal और RJ Anmol ने बताया फिट रहने का असली राज, जिंदगी में नजर आएगा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन Exclusive

Saina Nehwal and RJ Anmol reveal the real meaning of Fitness: हाल ही में साइना नेहावाल और आरजे अनमोल न अपनी फिटनेस का राज फैंस को बता दिया है. इस दौरान साइना नेहावाल ने बताया कि पॉजिटिव रहा जिंदगी में कितना जरुरी है.

वर्ल्ड हैल्थ डे (World Health Day 2026) के मौके पर सितारों ने सोशल मीडिया पर खुलकर बात करनी शुरू कर दी है. अब सबको समझ आने लगा है कि मेंटल और फिजिकल हैल्थ लोगों के लिए कितनी जरुरी हो गई है. एक समय था जब मेंटल और फिजिकल हैल्थ की लोग मजाक उड़ाते थे. लोग मेंटल और फिजिकल हैल्थ के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे. हालांकि अब समय बदल गया है. अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत अवेयर हो गए हैं. हाल ही में जानीमानी बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल (Saina Nehawal) और आरजे अनमोल (RJ Anmol) ने मेंटल और फिजिकल हैल्थ के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान साइना नेहवाल और आरजे अनमोल ने बताया है कि खुद को फिट रखने का मंत्रा क्या हो सकता है.

साइना नेहावाल और आरजे अनमोल ने दिया बड़ा बयान

मेंटल और फिजिकल हैल्थ के बारे में बात करते हुए साइना नेहवाल ने कहा, पहले तो खुद को ऐसे लोगों से घेर कर रखो जो आपको सपोर्ट करते हों. बुरे समय में अपना दिल हल्का करो, लेकिन अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखो. गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गुड मेडिटेशन करो. ज्यादा लग रहा है तो मेंटल ट्रेनर्स से मदद लो. भले से आप खेलें या फिर नहीं... फिट रहना जरूरी है. ऐसे में अपना डाइट पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए. जिमिंग गुड डाइट... बस ये 2 चीजें आपको चाहिए ताकि आपकी मेंटल और फिजिकल हैल्थ कमाल रहे. ये बहुत जरुरी है. वहीं आरजे अनमोल ने कहा, आपकी बॉडी के दो द्वार हैं. एक आपका मुंह और दूसरा आपका दिमाग... आप अपने दिमाग और मुंह में क्या जाने दे रहे हैं बस यही चीज आपकी जिंदगी को तय करती है. मैं सबको गोल्डन एडवाइज ही देता हूं.

साइना नेहावाल ने दिया डिप्रेशन को भगाने का मंत्रा

आरजे अनमोल ने ये बयान देकर एक बात तो साफ कर दी है कि अपने विचारों के चलिए भी आप खुद को फिट रख सकते हैं. जरुरी नहीं है कि फिटनेस पाने के लिए आप जिम के ही चक्कर लगाएं. इस दौरान साइना ने बताया कि कैसे बुरे समय में खुद को डिप्रेशन से बचाया जाए. इस बारे में बात करते हुए साइना नेहावाल ने कहा, बुरे समय में खुद को व्यस्त रखें. अगर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो भला आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे. भले से जिम जाइए लेकिन काम कीजिए. उठा नहीं जा रहा य चला नहीं जा रहा बैठे बैठे एक्सरसाइज कीजिए लेकिन खुद को अकेला मत छोड़िए. समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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