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आमिर खान के जन्मदिन पर छलका सायरा बानो का दर्द, दिलीप कुमार के मुश्किल दिनों को याद कर हुईं भावुक, शेयर की फोटोज

आमिर खान आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक खास पोस्ट शेयर की है, जिसमें आमिर खान, सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब के साथ नजर आ रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 14, 2026 7:40 PM IST

आमिर खान के जन्मदिन पर छलका सायरा बानो का दर्द, दिलीप कुमार के मुश्किल दिनों को याद कर हुईं भावुक, शेयर की फोटोज
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भारतीय सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर जहां दुनिया भर से उनके फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक ऐसी भावुक पोस्ट शेयर की है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. सायरा बानो ने आमिर के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों और उनके उस व्यक्तित्व से पर्दा उठाया है. सायरा बानो ने दिलीप कुमार साहब और आमिर खान की कुछ रेयर तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि आमिर उनके लिए महज एक को-एक्टर या इंडस्ट्री के साथी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हैं.

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मुश्किल घड़ी के आमिर ने दिया साथ

सायरा बानो ने अपनी पोस्ट में उस दौर का जिक्र किया जब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं. उन्होंने बताया कि जब वे अस्पताल में भर्ती थीं, तब आमिर खान एक साये की तरह उनके साथ खड़े रहे. सायरा लिखती हैं, "आमिर की वह शांति, उनका धैर्य और उनकी दयालुता... उन पलों को भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है. उन्होंने उस वक्त जिस तरह से मेरा साथ दिया, उसने हमारे रिश्ते को इंडस्ट्री के बंधनों से ऊपर उठाकर एक पारिवारिक नाम दे दिया." आमिर का यह रूप उनके मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाले टैग से बिल्कुल अलग एक रियल लाइफ हीरो की इमेज दिखाता है.

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दिलीप साहब के प्रति सम्मान

सायरा बानो ने अपनी पोस्ट में आमिर और दिवंगत दिलीप कुमार के बीच के खास रिश्ते को भी याद किया. उन्होंने बताया कि आमिर का दिलीप साहब के प्रति सम्मान केवल एक फैन का नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरा सम्मान छिपा था. हाल ही की एक मुलाकात का जिक्र करते हुए सायरा ने लिखा, "कुछ ही दिन पहले जब आमिर और गौरी मुझसे मिलने आए, तो मेरा घर खुशियों से भर गया. आमिर हमेशा से ही विनम्र और सौम्य रहे हैं. दिलीप साहब के लिए उनका आदर किसी औपचारिकता से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से उपजा था, जिसे मैंने कई बार महसूस किया है."

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वो व्यक्तित्व जिसे दुनिया नहीं जानती

सायरा बानो, जो खुद 60 और 70 के दशक की 'क्वीन' रही हैं, अब फिल्मों से दूर सोशल मीडिया के जरिए सुनहरे दौर की यादें ताजा रखती हैं. उन्होंने आमिर के जन्मदिन पर दुनिया को बताया कि जहां लाखों लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं, वहीं जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, वे उनके निस्वार्थ व्यक्तित्व के कायल हैं. दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो अक्सर अपनी यादों के जरिए फैंस का दिल जीतती रहती हैं. 61 साल के आमिर खान आज एक सफल एक्टर होने के साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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