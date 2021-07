Dilip Kumar की मृत्यु से टूट गई हैं Saira Banu, मुंह से निकला ‘ऊपरवाले ने मेरा सबकुछ छीन लिया...’

Saira Banu first reaction on Dilip Kumar death: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने 7 जुलाई की सुबह अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 6 दशकों तक काम किया और कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। दिलीप कुमार की मृत्यु की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई एक्टर को अपनी-अपनी तरह से याद कर रहा है। Also Read - Dilip Kumar's Funeral Live Updates: धर्मेंद्र पहुंचे दिलीप कुमार के घर, भाभी सायरा बानो के साथ साझा करेंगे दुख

दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो आखिरी समय तक उनके साथ रहीं और उन्होंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया। दिलीप कुमार की मृत्यु से सायरा बानो टूट गई हैं। जब सायरा बानो को दिलीप कुमार की मृत्यु की खबर डॉक्टर ने बताई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके मुंह से निकले शब्दों से आप समझ सकते हैं कि उनका दिल इस समय कितना दुखी है। पीपिंगमून ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार की मृत्यु के बाद बस इतना ही कहा, ‘भगवान ने मुझसे सबकुछ छीन लिया। साहब के बिना मैं कुछ भी सोचने में असमर्थ हूं। सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए।’

घर पहुंचा दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर:

एक्टर दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर कुछ घंटे पहले ही अस्पताल से घर पहुंचा है। एक्टर दिलीप कुमार को चाहने वाले और पारिवारिक मित्र अब उनके अंतिम दर्शन के लिए घर जा पाएंगे। खबरों की मानें तो एक्टर धर्मेंद्र, शाहरुख खान, अनिल कपूर और विद्या बालन दिलीप कुमार के घर पहुंच चुके हैं। इन सभी ने एक्टर के परिवार का दुख साझा किया और दिलीप कुमार की आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

शाम 5 बजे होगा दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार

दिलीप कुमार के परिवार ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि एक्टर का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे होगा। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र ने मीडिया को जानकारी दी है कि एक्टर का पार्थिव शरीर सांताक्रूज स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा।