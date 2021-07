Dilip Kumar के अंतिम संस्कार के बाद Saira Banu ने किया पहला ट्वीट, PM Modi और CM Thackeray को कहा, “धन्यवाद”

Saira Banu Thanks PM Modi and CM Thackeray: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने 7 जुलाई के दिन इस दुनिया से विदा ले ली। दिलीप कुमार मुंबई के हिन्दुजा अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्हें सांस लेने में हो रही दिक्कत के बाद ले जाया गया था। दिलीप कुमार वहां से कभी जिंदा नहीं लौट पाए और 7 जुलाई की सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। Also Read - Neetu Kapoor B’day Celebration Pics: नीतू कपूर ने पूरे परिवार के साथ मनाया 63वां जन्मदिन, देखें Inside Pics

दिलीप कुमार को 7 जुलाई की शाम को ही राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के सांताक्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (CM Thackeray) सायरा बानो (Saira Banu) के घर पहुंचे और उनका दुख साझा किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी सायरा बानो को 7 जुलाई की सुबह फोन करके सांत्वना दी और दिलीप कुमार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

जिस समय दिलीप कुमार को दफनाया जा रहा था, उस वक्त सायरा बानो कब्रिस्तान में ही मौजूद थीं। सायरा बानो ने देर रात दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को धन्यवाद कहा। सायरा बानो ने ट्विटर पर लिखा, ‘भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को धन्यवाद कि उन्होंने दिलीप साहब का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया।’

Thank you @PMOIndia and @CMOMaharashtra for according Dilip Sahib burial with state funeral protocols. - Saira Banu Khan ? https://t.co/ZofMEdUGmB

