'मुझसे अपने प्यार...' इस स्टार के लिए धड़कता है Saiyaara एक्ट्रेस Aneet Padda का दिल, सरेआम किया प्रपोज! पोस्ट हुई वायरल

Aneet Padda: 'सैयारा' से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ है, जिससे उनके दीवानों का दिल टूट सकता है.

Aneet Padda Crush: मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी अहान पांडे (Ahaan Panday) स्टारर फिल्म 'सैयारा' में लीड रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Aneet Padda) रातों-रात स्टार बन गईं, जिसके बाद से ही लोग उनके बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं. इसी बीच एक्ट्रेस एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. हालांकि, इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ (Aneet Padda Personal Life News) है. अपनी पहली ही लीड मूवी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस का अब एक पुराना कमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें न सिर्फ उनके क्रश (Aneet Padda Crush) का खुलासा हो रहा है बल्कि एक्ट्रेस का खुलेआम प्रजोल भी देखने को मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं वो कौन है.

कौन है Aneet Padda का क्रश?

अनीत पड्डा इन दिनों फैंस के बीच अपनी फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल पसंद को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने को मिला, जिसमें खुलासा हुआ की अनीत का क्रश किस स्टार पर है. तो बता दें कि, वो कोई और नहीं बल्कि, बॉलीवुड एक्टर और 'ड्यून' फिल्म के स्टार टिमोथी चालमेट (Timothée Chalamet) हैं, जो काइली जेनर के बॉयफ्रेंड हैं.

क्या था Aneet Padda का वो वायरल कमेंट?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये पोस्ट आज का नहीं बल्कि साल 2019 का है, जिसे टिमोथी (Timothée Chalamet) ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, लेकिन तेज नजर रखने वाले फैंस ने उस पोस्ट में अनीत का एक कमेंट ढूंढ निकाला है, जिसमें एक्ट्रेस ने दिल खोलकर एक्टर के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की थी. टिमोथी चालमेट की इस पोस्ट पर अनीत ने लिखा था, 'बस अब मुझसे अपने प्यार का इजहार कर भी दो...थैंक यू.' वहीं अब सालों बाद अनीत का ये फैनगर्ल मोमेंट इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

Aneet Padda की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

वहीं अगर बात करें अनीत पड्डा के वर्कफ्रंट की तो वे जल्द ही मैडॉक फिल्म्स के मशहूर 'हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स' का हिस्सा बनने जा रही हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम 'शक्ति शालिनी' है. इस फिल्म का फर्स्ट लुक सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थम्मा' के साथ दिखाय गया था. यह फिल्म इसी क्रिसमस के मौके यानी 24 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. जहां इसकी सीधी टक्कर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'किंग' (King) के साथ देखने को मिलेगी. ऐसे मे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि, अनीत की ये मूवी 'किंग' के आगे टिक पाती है या पानी की तरह बह जाती है.

