Sajid Khan: बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और राइटर सादिज खान हाल ही में अक्षय कुमार के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के सेट पर पहुंचे, जहां उन्हें व्हीलचेयर पर देखा गया. एक्टर ने बताया कि, उनका एक्सीडेंट हो गया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 14, 2026 5:24 PM IST

'एक्सीडेंट हो गया यार...' Akshay Kumar के शो Wheel Of Fortune के सेट पर व्हीलचेयर पर पहुंचे साजिद खान, दिया हेल्थ अपडेट

Sajid Khan Health Update: फिल्ममेकर, डायरेक्टर और एक्टर साजिद खान (Sajid Khan) अपने एक वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में साजिद खान अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel Of Fortune) के सेट पर पहुंचे थे, जहां उनकी हालत देखकर फैंस टेंशन में आ गए. दरअसल, एक्टर व्हीलचेयर पर शो के सेट पर पहुंचे थे जहां उनके चाहने वालों को उनकी रिकवरी की झलक मिली और साथ ही साजिद की हेल्थ अपडेट भी जिससे फैंस को थोड़ी राहत मिली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर साजिद खान (Sajid Khan Health Update) के साथ ऐसा क्या हुआ था, जो उन्हें व्हीलचेयर पर जाना पड़ा?

Sajid Khan ने दी हेल्थ अपडेट

साजिद खान (Sajid Khan) अक्षय कुमार (Akshay Kumar Show) के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के सेट पर व्हीलचेयर पर पहुंचे, तो पैपराजी ने उनसे पूछा, 'कैसे हो सर?' इस पर साजिद ने अपने चिर-परिचित मचाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'दिख रहा है तेरे को कैसा हूं' उन्होंने आगे कहा, 'ये कोई पूछने की बात है कि कैसा हूं?' 'एक्सीडेंट हो गया यार, इस टांग की सर्जरी हुई है और ये टांग फ्रैक्चर हो गई है.' अब ऐसे में कई फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि, आखिर एक्टर को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी.

कैसे लगी Sajid Khan को चोट?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साजिद खान दिसंबर 2025 के आखिर में मुंबई में एकता कपूर के एक सेट पर हादसे का शिकार हो गए थे. सर्जरी के बाद उनकी बहन फराह खान ने इंस्टाग्राम पर फैंस को जानकारी देते हुए बताया, 'सर्जरी हो गई है और वह अब बिल्कुल ठीक हैं.' वहीं अब साजिद ने खुद अपनी हेल्थ अपडेट कैमरे के सामने आकर दे दी है.

कब शुरू हो रहा है Wheel Of Fortune?

आपको बता दें कि, 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' (Wheel Of Fortune) का ग्रैंड प्रीमियर 27 जनवरी 2026 को होने जा रहा है. यह शो 27 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा. आप इसे Sony TV, Sony LIV और OTT Play Premium पर देख सकते हैं.

