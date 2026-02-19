ENG हिन्दी
सलीम खान की पहली और दूसरी पत्नी के बीच कितना है एज गैप, शौहर से कितनी छोटी हैं दोनों बीवियां?

Salim Khan Both Wife Age Gap: मशहूर स्क्रिप्ट लेखक सलीम खान ने सलमा खान और हेलेन से शादी की थी. आइए जानते हैं कि उनकी दोनों पत्नियों की उम्र में कितना अंतर है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 19, 2026 6:12 PM IST

सलीम खान की पहली और दूसरी पत्नी के बीच कितना है एज गैप, शौहर से कितनी छोटी हैं दोनों बीवियां?
सलीम खान ने दो शादियां की.

पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान (Salim Khan) की तबीयत ठीक नहीं है और मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट में हैं. सलमान खान के पिता सलीम खान को आईसीयू में रखा गया है. 90 साल के सलीम खान को दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज उनका हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं. सलीम खान के तमाम चाहने वाले फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ कर रहे हैं. इसी बीच आपको बताते हैं कि सलीम खान ने दो शादियां की थीं और उनकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की उम्र में कितना अंतर है. इसके साथ ही सलीम खान की दोनों पत्नियां उनसे कितनी छोटी हैं.

सलीम खान के हैं पांच बच्चे

सलीम खान का जन्म साल 1935 में मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ था. उन्होंने साल 1964 में 29 साल की उम्र में सुशीला चरक के साथ शादी की थी. सलीम खान के साथ शादी के बाद सुशीला चरक का नाम सलमा खान हो गया था. सलीम खान अपनी पत्नी सलमा खान से 11 साल बड़े हैं. दोनों के तीन बेटे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और एक बेटी अलविरा खान है. वहीं, सलीम खान ने साल 1981 में हेलेन के साथ दूसरी शादी की थी. वह अपनी दूसरी पत्नी से 3 साल बड़े हैं. सलीम खान और हेलेन के बच्चे नहीं हैं. हालांकि, दोनों ने अर्पिता खान को गोद लिया था. इस तरह से देखा जाए तो सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान और दूसरी पत्नी हेलन के बीच 8 साल का अंतर है. सलीम खान, सलमा खान और हेलेन की उम्र के आंकड़े इंटरनेट से लिए गए हैं.

सलीम खान ने राइटिंग के साथ की एक्टिंग

सलीम खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है. इसमें 'शोले', 'डॉन', 'त्रिशूल', 'सीता और गीता', 'जंजीर', 'दीवार' जैसी मूवीज शामिल हैं. सलीम खान ने अपने को-राइटर जावेद अख्तर के साथ मिलकर फिल्मों की स्क्रिप्ट पर काम करते थे. सलीम खान ने ना सिर्फ राइटिंग में हाथ आजमाया है बल्कि वह कई मूवीज बतौर एक्टर भी नजर आए हैं. सलीम खान के तीनों बेटों ने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया है. हालांकि, अरबाज खान और सोहेल खान को सलमान खान जितनी सफलता नहीं मिली. सलीम खान की दोनों बेटियां अलविरा खान और अर्पिता खान बड़े पर्दे से दूर रहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

