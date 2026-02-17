ENG हिन्दी
Salim Khan Health Update: सलीम खान के फैंस के लिए राहत की खबर, अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया- 'हालत स्थिर'

बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और दिग्गज फिल्म कहानी लेखक सलीम खान की तबीयत अचानक खराब हो गई है. जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने हेल्थ अपडेट दी है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: February 17, 2026 6:54 PM IST

Salim Khan Hospitalised

बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और दिग्गज कहानी लेखक सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ गई है. मंगलवार, 17 फरवरी की सुबह उन्हें मुंबई के फेमस लीलावती अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया. 90 साल के सलीम खान को उनके पारिवारिक डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा सुबह करीब 8:30 बजे अस्पताल लेकर पहुंचे थे. इस खबर के सामने आते ही अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है. आइए जानते हैं खान साहब की सेहत को लेकर ताजा अपडेट क्या है.

अस्पताल ने दिया हेल्थ अपडेट

लीलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पार्कर ने सलीम खान की स्थिति पर आधिकारिक बयान जारी किया है. अस्पताल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार हालत फिलहाल स्थिर बताया जा रहा है. डॉक्टरों ने राहत की खबर देते हुए बताया है कि सलीम खान की हालत अभी स्टेबल है. उनकी उम्र और स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल ने न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की एक टीम तैनात की है. यह टीम उनकी सेहत पर पल-पल की निगरानी रख रही है. अस्पताल ने कहा है कि परिवार की निजता का सम्मान करते हुए अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन कल सुबह 11 बजे एक प्रेस बुलेटिन जारी किया जाएगा.

पिता के पास पहुंचे सलमान

जैसे ही सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची, सुपरस्टार सलमान खान अपने सभी प्रोजेक्ट्स और फिल्मों की शूटिंग बीच में ही रद्द कर लीलावती अस्पताल पहुंच गए. सलमान के साथ उनके भाई अरबाज खान, बहन अलवीरा और अर्पिता भी पिता का हाल जानने अस्पताल पहुंचे. सूत्रों के अनुसार, सलमान अपने पिता की सेहत को लेकर काफी चिंतित नजर आए और वे लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं. पूरा खान परिवार इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर अस्पताल में मौजूद है.

सिनेमा जगत ने सलीम के लिए की दुआ

सलीम खान केवल सलमान खान के पिता नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय सिनेमा की वह हस्ती हैं, जिन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'शोले', 'जंजीर' और 'दीवार' जैसी कालजयी फिल्में लिखकर लेखन की परिभाषा बदल दी. सलीम खान के लिए बाकी सेलेब्स और फैंस भी दुआ कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

