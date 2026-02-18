ENG हिन्दी
Salim Khan Health Update: कैसी है सलीम खान की तबीयत? डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, सलमान खान के पिता की बीमारी का किया खुलासा

Salim Khan Health Update: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और अब उनका हेल्थ अपडेट सामने आ गया है. आइए आपको उनकी तबीयत के बारे में बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 18, 2026 1:43 PM IST

Salim Khan Health Update: सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. पहले खबर आई थी की सलीम खान मंगलवार दोपहर को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे लेकिन फिर अपडेट आया कि वह आईसीयू में भर्ती हैं, जिसके बाद से ही फैंस काफी चिंतिंत हैं. इस बीच पूरा खान परिवार एक-एक करके अस्पताल पहुंच गया. हर किसी के चेहरे पर टेंशन दिखी, जिससे साफ हो गया था कि सलीम खान की हालत ठीक नहीं है और अब लगभग 24 घंटे के इंतजार के बाद सलीम खान का हेल्थ अपडेट सामने आ गया है. डॉक्टर ने बताया है कि उनकी तबीयत अब कैसी है?

सलीम खान का हेल्थ अपडेट

मुंबई के लीलावती अस्पताल में सलीम खान चार डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में हैं और फिलहाल वह आईसीयू में हैं. बुधवार को लगभग 11 बजे उनका हेल्थ बुलेटिन सामने आया था, जिसमें उनकी तबीयत की जानकारी दी गई थी. इस प्रेस ब्रीफिंग में खुलासा हुआ कि सलमान खान के पिता सलीम खान को हल्का ब्रेन हेमरेज हुआ है. डॉक्टर जलील परिकर ने कहा, 'सलीम खान को बहुत ही मिनिमल ब्रेम हैमरेज हुआ था, जिसका बेसिक प्रोसीजर किया गया. इसके DSA कहते हैं. प्रोसीजर कामयाब रहा. उन पर कोई सर्जरी नहीं की गई है और अभी सलीम खान वेंटीलेटर पर है. आज या कल तक उन्हें वेंटीलेटर से हटा लिया जाएगा. वह बहुत फिट हैं. उन्हें कल सुबह 8.39 तक यहां लाया गया था.'

क्यों वेंटीलेटर पर हैं सलीम खान

डॉक्टर जलील परिकर ने आगे खुलासा किया कि पहले उन्हें डिस्चार्ज करने की बात सामने आ रही थी लेकिन उनके आराम और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह वेंटीलेटर पर हैं. डॉक्टर का ये भी कहना है कि उनकी उम्र में शरीर धीरे धीरे रिकवर होता है, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर हो रही है. अब हालत स्थिर और धीरे धीरे सुधर रहे हैं.

सलीम खान के लिए अस्पताल पहुंचे ये सितारे

बता दें कि सलीम खान जैसे ही अस्पताल में भर्ती हुए तो सेलेब्स का तांता वहां पर लग गया. पूरा खान परिवार अस्पताल पहुंच गया और उनके बाद एक-एक करके कई कलाकार भी यहां पर नजर आए. संजय दत्त अपने दोस्त सलमान खान के मुश्किल समय में साथ देने अस्पताल पहुंचे. जावेद अख्तर भी सलीम खान का हालचाल पूछने यहां पहुंचे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

