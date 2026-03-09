ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबीयत में सुधार, कब डिस्चार्ज होंगे सलमान खान के पिता?...

Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबीयत में सुधार, कब डिस्चार्ज होंगे सलमान खान के पिता?

Salman Khan Father Health Update: सलीम खान करीब 20 दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. उनका हेल्थ अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि सलमान खान के पिता को अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 9, 2026 8:33 PM IST

Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबीयत में सुधार, कब डिस्चार्ज होंगे सलमान खान के पिता?
सलीम खान काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान (Salim Khan) बीते कई दिनों से बीमार चल रहे हैं. उनका मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की जा रही है. सलमान खान के पिता का हेल्थ अपडेट सामने आया है. 90 साल के सलीम खान के तमाम चाहने वाले फैंस के लिए राहत भरी खबर है. बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार हुआ है और उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. आइए जानते हैं कि सलीम खान की हेल्थ को लेकर क्या अपडेट आया है.

Also Read
Salman Khan ने अस्पताल में भर्ती पिता Salim Khan के लिए उठाया बड़ा कदम, बेटे का फैसला जान हर किसी को होगा गर्व

सलीम खान का लेटेस्ट हेल्थ अपडेट आया सामने

विक्की लालवानी के सोशल मीडिया पेज पर सलमान खान के पिता सलीम खान का हेल्थ अपडेट दिया गया है. इसमें बताया गया है कि सलीम खान को ब्रेन क्लॉट की समस्या के चलते करीब 14 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस दौरान खान फैमिली काफी परेशान रही है लेकिन अब डॉक्टर्स की मेहनत और फैंस की दुआओं का असर दिखा है. अब 90 साल के सलीम खान पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं. उनका इलाज सफल रहा है. अगर सबकुछ ठीक रहा, तो आने वाले 3-4 दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है. सलीम खान की हेल्थ को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट ने खान फैमिली के साथ ही फैंस को राहत पहुंचाई है. सलीम खान की हेल्थ लेकर बताया जा रहा है कि ब्रेन क्लॉट का सफल इलाज किया गया है और इसके बाद खान फैमिली ने डॉक्टर्स का शुक्रिया किया है. अस्पताल के डाक्टर्स ने सलमान खान के पिता की देखभाल की और इस बात उनका परिवार खुश है.

Also Read
सलीम खान की तबीयत को लेकर आमिर खान का बड़ा खुलासा, अस्पताल से लौटकर दी फैंस को राहत भरी खबर

सलमान खान की अपकमिंग मूवी का किया जा रहा इंतजार

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान एक ऑर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे. साल 2020 में चीनी सैनिकों के साथ इंडियन आर्मी की झड़प की कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी. सलमान खान की ये फिल्म पहले अप्रैल में आने वाली थी लेकिन अब इसे अगस्त में रिलीज किया जाएगा. हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट नहीं बताई गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
सलीम खान का हाल जानने 3 दिन में दूसरी बार अस्पताल पहुंचे रणवीर सिंह, सलमान के परिवार संग दिखी गहरी बॉन्डिंग

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Salim Khan Salman Khan