ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • शाहरुख-सलमान की दोस्ती और झगड़े पर सलीम खान का बेबाक अंदाज, कहा- 'कंपीटीटर के बीच दोस्ती'...

शाहरुख-सलमान की दोस्ती और झगड़े पर सलीम खान का बेबाक अंदाज, कहा- 'कंपीटीटर के बीच दोस्ती'

बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स, शाहरुख और सलमान खान के बीच की सालों के अनबन पर जब सलीम खान ने चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने इंडस्ट्री का सबसे कड़वा सच को बताया. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 5:24 PM IST

शाहरुख-सलमान की दोस्ती और झगड़े पर सलीम खान का बेबाक अंदाज, कहा- 'कंपीटीटर के बीच दोस्ती'
shahrukh khan and salman khan

बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे अक्सर जलन और टूटे हुए रिश्तों की कहानियां छिपी होती हैं, लेकिन जो सुर्खियां शाहरुख खान और सलमान खान की कोल्ड वॉर ने बटोरीं, वैसी शायद ही किसी और ने बटोरीं हों. एक दौर था जब इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी फिल्म गलियारों की सबसे बड़ी गॉसिप हुआ करती थी. लोग हैरान थे कि कभी एक-दूसरे पर जान छिड़कने वाले ये 'करण-अर्जुन' आखिर दुश्मन कैसे बन गए?

Also Read
Video: ईद पर घर की बालकनी में नजर आए सलमान खान, भाईजान ने पिता सलीम खान संग फैंस को दी मुबारकबाद

इस उलझन को सुलझाने के लिए जब लेखक और सलमान के पिता सलीम खान सामने आए, तो उन्होंने रिश्तों को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. एक इंटरव्यू में सलीम साहब ने बहुत ही सच्ची लेकिन कड़वे सच के साथ अपनी बात रखी. उन्होंने साफ कहा कि दुनिया जिसे दोस्ती का टूटना कह रही है, वह दरअसल एक नाॅर्मल इंसान का स्वभाव है.

क्या दो कंपीटीटर कभी दोस्त हो सकते हैं?

सलीम खान ने तर्क दिया कि जब दो लोग एक ही मुकाम और एक ही तरह की शोहरत के लिए लड़ रहे हों, तो उनके बीच उस तरह की निस्वार्थ दोस्ती मुमकिन ही नहीं है जैसी आम लोग उम्मीद करते हैं. उन्होंने सवाल उठाया "क्या दो कंपीटिटर के बीच वाकई मोहब्बत हो सकती है?" उनके अनुसार, एक ही इंडस्ट्री के दो टॉप सितारों के बीच गहरी दोस्ती के लिए वहां जगह नहीं बचती. उन्होंने बताया कि स्टार्स के बीच की बातचीत अक्सर औपचारिक होती है, जैसे एक-दूसरे को जन्मदिन की बधाई देना या फिल्म की सफलता पर मुबारकबाद देना. इसे पक्की यारी समझ लेना जनता की भूल है.

Also Read
अस्पताल से एक महीने बाद घर लौटे सलीम खान, जानें अब कैसी है सलमान खान के पिता की हेल्थ

मतभेद और मोहब्बत का अंतर

सलीम साहब ने रिश्तों की गहराई को समझाते हुए अपने पर्सनल लाइफ का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि उनके और सलमान के बीच विचारों में 50 से ज्यादा फर्क हो सकते हैं, वैसी ही स्थिति उनकी पत्नी के साथ भी हो सकती है. लेकिन, मतभेद होने का मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया है. उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का होता है, जिसमें असहमतियों के बावजूद एक जुड़ाव बना रहता है.

Also Read
Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबीयत में सुधार, कब डिस्चार्ज होंगे सलमान खान के पिता?

आज भले ही हम शाहरुख और सलमान को 'पठान' और 'टाइगर' के रूप में एक-दूसरे की फिल्मों में कैमियो करते देखते हों या इफ्तार पार्टियों में गले मिलते पाते हों, लेकिन सलीम खान का वह बयान आज भी वही इशारा करता है. वह बयान हमें याद दिलाता है कि प्रोफेशनल दुनिया में नंबर वन बनने की होड़ अक्सर व्यक्तिगत रिश्तों पर भारी पड़ जाती है. सलीम खान की बातों ने यह साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Actresses Debut With Salman Khan Salim Khan Salman Khan Shah Rukh Khan