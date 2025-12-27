Exclusive: Salman Khan की वो एक सलाह, जिसने बदल दी Daisy Shah की पूरी लाइफ! भाईजान संग कैसी है एक्ट्रेस की बॉन्डिंग?

Salman Khan आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई भाईजान को जन्मदिन की बधाई दे रहा है. वहीं इस मौके पर एक्ट्रेस डेजी शाह ने सलमान को लेकर कुछ खास बातें शेयर की है.

Daisy Shah On Salman Khan: बॉलीवुड में तीन दशकों से अपना स्टारडम बनाए रखने वाले सलमान खान (Salman Khan) इंडस्ट्री में कई चीजों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बॉलीवुड में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर है. जहां कुछ लोग उनके गुस्से से खौफ खाते हैं, वहीं कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जिनकी उन्होंने अपनी दोस्ती और सलाह से लाइफ बदल दी. ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस डेजी शाह (Daisy Shah) के साथ भी था, जिसका खुलासा उन्होंने सलमान खान (Salman Khan Birthday) के 60वें जन्मदिन के मौके पर खुद किया है.

Daisy Shah ने खोला यादों का पिटारा

सलमान खान (Salman Khan) 27 दिसंबर 2025 को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर के फैंस से लेकर सेलेब्स और दोस्तों तक सभी उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं. इस मौके पर डेजी शाह ने न सिर्फ एक्टर को विश किया, बल्कि उन यादों का पिटारा भी खोला जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो.

'मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है...'

सलमान खान के 60वें जन्मदिन के खास मौके पर एक्ट्रेस डेजी शाह (Daisy Shah) ने बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भाईजान के साथ अपनी कुछ यादें शेयर की. एक्ट्रेस ने कहा, 'बहुत सारी यादें हैं... जिनमें से ज्यादातर बेहद खास हैं. उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और मैं चाहती हूं कि ऐसा ही रहे.' एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है...'

सलमान खान की इस सलाह ने बदली डेजी की लाइफ!

डेजी शाह ने इस दौरान बताया कि, कैसे सलमान खान की एक सीख ने उनकी लाइफ बदल दी उन्होंने कहा कि, 'सलमान सर ने मुझे एक बात बताई थी और उसे उन्होंने हमेशा मुझे गांठ बांधकर रखने को कहा था, वो ये है कि, खुद पर काम करना कभी मत छोड़ना, दुनिया अपने आप उसे नोटिस कर लेगी.' उन्होंने आगे कहा कि, 'वो इंसान मेरी जिंदगी में मजबूती से खड़ा रहा है और मैं उनकी मौजूदगी के लिए जितनी शुक्रगुजार रहूं कम है.'

डेजी शाह ने Salman Khan के लिए की दुआ

बातचीत में डेजी ने आगे भाईजान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, 'मैं हमेशा उनके लिए ढेर सारी खुशियां और जिंदगी की हर अच्छी चीज की दुआ करती हूं.' आपको बता दें कि, सलमान खान और डेजी शाह साल 2014 में आई फिल्म 'जय हो' में साथ काम किया था. यह एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसका डायरेक्शन सोहेल खान ने किया था और यह सोहेल खान के प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी थी.

