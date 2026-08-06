google-preferred

Salman Khan पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, फिर लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर?

Salman Khan Alvira Khan Summoned: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के दबंग पर किसी ने धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने सलमान खान को समन भेज दिया. चलिए जानते हैं कि आखिर मांजरा क्या है?

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: August 6, 2026 3:04 PM IST
Salman Khan पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, फिर लगाने पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर?

Salman Khan पर लगा धोखाधड़ी का आरोप

'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के चलते सलमान खान (Salman Khan) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही सलमान खान का नया प्रोमो रिलीज किया गया है. इस प्रोमो में फैंस को बिग बॉस 20 के घर की झलक देखने को मिली थी. इसी बीच सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि सलमान खान पर किसी ने धोखाधड़ी का आरोप लगा डाला है. कुछ समय पहले ही चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा के खिलाफ समन जारी किया है. बीइंग ह्यूमन ज्वैलरी की वजह से सलमान खान और उनकी बहन पर ये आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन अरुण गुप्ता ने सलमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. अब कोर्ट ने सलमान खान और अलवीरा को कोर्ट में जवाब देने के निर्देश दिए हैं. साल 2021 में ये शिकायत दर्ज हुई थी. अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिग बॉस के सेट पर सलमान खान की उनसे मुलाकात हुई थी. इस दौरान सलमान खान ने उनको बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम खोलने के लिए कहा था.

Bigg Boss 20 के सेट से पहली तस्वीर आई सामने, सलमान खान के शो में इन दो दमदार कंटेस्टेंट्स के नाम पक्के?
Also Read

Bigg Boss 20 के सेट से पहली तस्वीर आई सामने, सलमान खान के शो में इन दो दमदार कंटेस्टेंट्स के नाम पक्के?

सलमान खान की वजह से अरुण गुप्ता को हुआ करोड़ों का नुकसान?

अरुण गुप्ता ने इस शोरूम में 3 करोड़ रुपये फूंक डाले. इस दौरान उन्होंने स्टाइल एंड कंटेंट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाइअप भी किया था. मार्केटिंग लाइसेंस मिलने के बाद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की. कुछ समय बाद ही उनको ये शोरूम बंद करना पड़ गया. शोरूम खोलने में ही उनको एक करोड़ का खर्चा करना पड़ा था. अब इस रुपए की भरपाई करने वाला कोई नहीं है. ये खबर सामने आते ही सलमान खान के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस को लग रहा है कि कहीं सलमान खान किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं हैं.

Bigg Boss 20 Promo: 'क्या है ये एक वरदान...' Salman Khan ने फैंस को दिखाई घर की पहली झलक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Also Read

Bigg Boss 20 Promo: 'क्या है ये एक वरदान...' Salman Khan ने फैंस को दिखाई घर की पहली झलक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

सलमान खान को नहीं पड़ता फर्क?

फैंस सलमान खान को लेकर परेशान हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि सलमान खान को फर्क नहीं पड़ता है. यहां अरुण गुप्ता ने सलमान खान पर आरोप लगाया है और वो वहां बिग बॉस 20 के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. बिग बॉस 20 में एक बार फिर सलमान खान होस्ट के तौर पर नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि इस बार सलमान खान ने बिग बॉस के लिए अपनी फीस कम कर दी है. सलमान खान को भी समझ में आने लगा है कि अब उनका स्टारडम खत्म होने क कागार पर है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

अपनी ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में पागल हुआ ये एक्टर, अब होगी Bigg Boss 20 में धमाकेदार एंट्री?

Next Story

अपनी ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में पागल हुआ ये एक्टर, अब होगी Bigg Boss 20 में धमाकेदार एंट्री?