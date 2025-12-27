ENG हिन्दी
ब्रेकअप से पहले इन 3 फिल्मों में दिखी थी Salman Khan और Aishwarya Rai की केमिस्ट्री, आपने देखी हैं ये मूवीज?

Salman Khan ने बॉलीवुड की कई हसीनाओं के साथ पर्दे पर काम किया है, लेकिन कहते हैं न कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं, जो पर्दे पर आग लगा देती है. ऐसी ही उनकी केमिस्ट्री ऐश्वर्या राय के साथ भी थी. तो चलिए जानते हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने साथ में किन फिल्मों में काम किया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 27, 2025 8:28 PM IST

Salman Khan Aishwarya Rai Movie: बॉलीवुड के 'चुलबुल पांडे' यानी सलमान खान (Salman Khan) ने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक की कई हसीनाओं के साथ पर्दे पर काम किया है, लेकिन बात जब ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की होती है, तो आज भी फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं. क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर यह जोड़ी जब भी साथ आई तहलका मचा दिया, भले ही दोनों का रोल बेहद कम समय के लिए रहा हो लेकिन उनकी कुछ मिनटों की केमिस्ट्री ही पर्दे पर आग लगा जाती थी. हालांकि, सालों से दोनों एक साथ फिल्मों में नजर नहीं आए है, लेकिन उनकी कुछ फिल्में हैं, जो आज भी फैंस की फेवरेट हैं.

ब्रेकअप से पहले पर्दे पर दिखी थी दमदार केमिस्ट्री

ये बात तो हर कोई जानता है कि, एक समय में सलमान खान और ऐश्वर्या राज (Salman Khan Aishwarya Rai Relationship) रिश्ते में थे. हालांकि, इनकी लव स्टोरी (Lov Story) ज्यादा दूर तक नहीं चली और दोनों की राहें जुदा हो गईं. लेकिन रीयल लाइफ में भले ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन ब्रेकअप से पहले इन दोनों ने पर्दे पर जो केमिस्ट्री दिखाई, वो आज भी किसी मिसाल से कम नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको सलमान खान और ऐश्वर्या राय (Salman Khan Aishwarya Rai Movies) की 3 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों में बस गई थी.

कौन सी है Salman Khan और Aishwarya Rai की फिल्में?

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी पहली बार साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' है. इल मूवी में सलमान खान ने समीर और ऐश्वर्या राय ने नंदिनी का किरदार निभाया था. कहते हैं कि, इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सेट से उनकी रियल लाइफ रोमांस की शुरुआत हुई थी.

ऐश्वर्या की इस मूवी में दिखा था सलमान का कैमियो

इसके बाद सलमान खान और ऐश्वर्या राय को राज कंवर की फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' में देखा गया था. साल 2000 में रिलीज हुई इस मूवी में ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई थी, लेकिन इसमें सलमान खान का भी एक छोटा सा कैमियो देखा गया था. दरअसल, इसमें सलमान की एक ट्रक ड्राइवर के रूप में एंट्री हुई थी. उनके इस छोटे से कैमियो ने ही फैंस के दिलों में हलचल मचा दी थी. यह दूसरी फिल्म थी जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय को साथ में देखा गया था.

आखिरी बार इस फिल्म में नजर आए सलमान-ऐश्वर्या

तीसरी और आखिरी बार सलमान खान (Aishwarya Rai Salman Khan Last Movie) के साथ ऐश्वर्या को साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' में देखा गया था. इस मूवी में लीड रोल में शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित थे, लेकिन फिल्म के आखिरी में ऐश्वर्या राय का एक कैमियो था, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री एक बार फिर से पर्दे पर देखने को मिली थी. इसमें कैमियो में ऐश्वर्या सलमान की प्रेमिका के किरदार में नजर आई थी.

आपको बता दें कि, सलमान खान और ऐश्वर्या राय अब तक सिर्फ इन्हीं 3 फिल्मों में साथ देखे गए हैं. कहा जाता है कि इसके बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, जिसके कारण दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया.

