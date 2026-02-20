Salim Khan Health Update: लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स पर क्यों भड़के Salman Khan, अब आएगी किसकी शामत...

Salman Khan and family is not happy: सलमान खान के पिता सलीम खान इस समय लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सलमान खान को खफा कर दिया है. वजह जाकर आपको सदमा लग जाएगा.

Salman Khan and family are not happy Salim Khan health update: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार के लिए फरवरी बहुत मनहूस साबित हो रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब खबर आई थी कि सलमान खान के पिता सलीम खान (Salim Khan) की अचाक ही तबियत खराब हो गई. तबियत बिगड़ते ही परिवार के लोगों ने सलीम खान को अस्पताल में भर्ती करवाया था. ये खबर सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया था. दावा किया गया था कि ब्रेन हैमरेज होने के बाद सलीम खान की सर्जरी की गई है. इसी बीच सलीम खान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान और उनका परिवार लीलावती अस्पताल से खफा हो गया है. Variety India का एक रिपोर्ट की मानें तो सलीम खान की सेहत के बारे में बात करके लीलावती के डॉक्टर्स ने सलमान खान को नाराज कर दिया है.

क्या है सलमान खान की नाराजगी की वजह?

सूत्रों के हवाले से इस स्टेटमेंट में कहा गया है, किसी की सेहत एक प्राइवेट मैटर है. मेरे हिसाब से किसी भी तरह के हैल्थ अपडेट रिलीज नहीं किए जाे चाहिए. जो भी बात है वो केवल परिवार के लोगों के बीच ही होनी चाहिए. जब ठीक लगेगा तो फैंस को भी सेहत के बारे में जानकारी दे दी जाएगी. सलमान खान और उनका परिवार अस्पताल की तरफ से दी गई जानकारी से खुश नहीं हैं. जिसके बाद सलमान खान और उनके परिवार ने अस्पताल की अथॉरिटिजी के सामने नाराजगी जाहिर की है. सलमान खान नहीं चाहते हैं कि उनके पिता सलीम खान को लेकर अब किसी भी तरह की जानकारी इस तरह से पब्लिकली दी जाए.

सलमान खान लगा रहे हैं अस्पतालों के चक्कर

आपको बता दें कि इस समय सलमान खान और उनका परिवार लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं. वहीं बॉलीवुड सितारे भी सलीम खान की सेहत के बारे में अपडेट लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं. अस्पताल के बाहर सलमान खान को कई बार स्पॉट किया गया है. इस दौरान सलमान खान बेहद परेशान नजर आए. कुछ समय पहले सलमान खान की मां सलमा और हेलन भी अस्पताल में सलीम खान से मिलने पहुंची थीं.

आयुष शर्मा को मिली धमकी

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आयुष शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली थी. ये खबर सामने आते ही खान परिवार के बीच खलबली मच गई थी. अब सलीम खान की खराब सेहत ने परिवार के होश उड़ा दिए हैं. वहीं फैंस भी सलीम खान की सलामती की दुआ कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को फॉलो करने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी....

