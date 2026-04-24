Salman Khan New Film: सलमान खान ने बताई नई फिल्म की रिलीज डेट, एक्टर ने कहा- 'थोड़ा दूर का सोचना चाहिए'

Salman Khan Film Release Date: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की नई फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है. आइए जानते है कि उनकी नई मूवी कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी अगली फिल्म पर बड़ा अपडेट आया है और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. दरअसल, सलमान खान ने अपनी नई फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है. वह साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली (Vamshi Paidipally) के साथ फिल्म करने जा रहे हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) नजर आएंगी. सलमान खान ने बताया है कि उनकी ये फिल्म कब रिलीज होगी. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

सलमान खान की फिल्म ईद पर होगी रिलीज

एक्टर सलमान खान के फैंस चाहते हैं कि उनके पसंदीदा एक्टर की मूवी हर साल रिलीज होनी चाहिए. इसके साथ ही फैंस हर साल ईद पर सलमान खान की फिल्म की उम्मीद लगाए रखते हैं. इसी बीच फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनाउंस किया है कि साल 2027 पर उनकी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सलमान खान ने डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है लेकिन इस प्रोजेक्ट को SVC63 नाम दिया गया है और इसकी शूटिंग शुरू हो गई है. इस फिल्म को दिल राज, श्री वेंकेटश्वेर क्रिएशन्स के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं.

सलमान खान ने शेयर किया वीडियो

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्टर के अलावा डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के अलावा एक्ट्रेस नयनतारा नजर आ रही हैं. वहीं, सेट पर फिल्म की टीम के लोग दिखाई दे रहे हैं सलमान खान ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'थोड़ी दूर की सोच सोचना चाहिए, इसलिए ईद की घोषणा की गई. चिंता मत करो इस वाली का भी बताएंगे, जब समय होगा, धैर्य, थोड़ा सा सब्र. मेरे जितना ही इंतजार करना पड़ेगा. बहरहाल जो आपका हाल है वो मेरा भी हाल है... हाहा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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