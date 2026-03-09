ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • सलमान खान संग साउथ की इस हसीना की बनेगी जोड़ी, सुपरहीरो फिल्म में दिखाएंगे कमाल?...

सलमान खान संग साउथ की इस हसीना की बनेगी जोड़ी, सुपरहीरो फिल्म में दिखाएंगे कमाल?

Salman Khan Superhero Movie: सलमान खान की एक सुपरहीरो मूवी की चर्चाएं तेज होने लगी हैं. बॉलीवुड एक्टर की इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस को लिए जाने की बात हो रही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 9, 2026 10:01 PM IST

सलमान खान संग साउथ की इस हसीना की बनेगी जोड़ी, सुपरहीरो फिल्म में दिखाएंगे कमाल?
सलमान खान के फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. भाईजान के तमाम चाहने वाले फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं. इसी बीच सलमान खान की एक और फिल्म को लेकर अपडेट आया है और जिसे जानकर फैंस खुशी से झूम उठेंगे. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक्टर की साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के साथ फिल्म में जोड़ी बनने वाली हैं. पॉपुलर फिल्ममेकर जोड़ी राज और डीके इस सुपरहीरो फिल्म को बनाने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है.

Also Read
Salim Khan Health Update: सलीम खान की तबीयत में सुधार, कब डिस्चार्ज होंगे सलमान खान के पिता?

राज और डीके की सलमान खान संग फिल्म बनाने की खबरें

राज और डीके और सलमान खान को लेकर बताया जा रहा था कि सुपरहीरो फिल्म के लिए साथ आने वाले हैं. सलमान खान को राज और डीके की सुपरहीरो फिल्म का आइडिया काफी पसंद आया है. हालांकि, अभी बातचीत हो रही है. इसी बीच फिल्म को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट में पता चला है कि सलमान खान के साथ साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को कास्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है. 'मिड डे' की रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया है कि सलमान खान के साथ फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु का नाम सबसे आगे है. मेकर्स के साथ उनकी अच्छी क्रिएटिव बॉन्डिंग है और उन्हें लगता है कि वह इस रोल के लिए फिट हैं. अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो ये पहला मौका होगा जब सलमान खान फिल्ममेकर राज और डीके के साथ काम करेंगे.

Also Read
नए नवेले जोड़े की तरह हाथों में हाथ डालकर पहुंचे Aamir Khan और Gauri Spratt, किसके प्री-वेडिंग रिसेप्शन में मचाया बवाल

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे सलमान खान

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2025 के मार्च में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. इसके बाद से सलमान खान के फैंस उनकी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का इंतजार कर रहे हैं. साल 2020 में चीनी सैनिकों के साथ इंडियन आर्मी की झड़प की सच्ची कहानी पर बनी इस फिल्म में एक्टर कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बताते चलें कि ये फिल्म 17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली थी. सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Salman Khan ने इस एक्टर को बताया असली टाइगर, भाईजान ने की ये दुआ

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Entertainment News In Hindi Salman Khan Samantha Ruth Prabhu