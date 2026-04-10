कंधे पर हाथ रखने रखने वाले फैन पर गुस्सा कर ट्रोलर्स के निशाने पर आए सलमान खान, अनंत अंबानी संग फोटो शेयर कर उड़ा रहे मजाक

Salman Khan का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक फैन पर गुस्सा करते दिखाई दे रहे हैं. इस क्लिप के वायरल होने के बाद अब एक्टर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं और लोग उनकी अनंत अंबानी से उनकी तुलना करने लगे हैं.

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान (Salman Khan) एक तरफ जहां अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ एक्टर एक बार फिर से अपनी दबंगई को लेकर सोशल मीडिया पर घिर गए हैं. सलमान खान का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें बॉलीवुड के भाईजान एक फैन पर भड़के नजर आ रहे हैं. जैसे ही ये वीडियो वायरल (Salman Khan Viral Video) हुआ वैसे ही एक्टर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए और नेटिजन्स उनकी अनंत अंबानी संग एक फोटो शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे हैं. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है...

जामनगर एयरपोर्य पर क्या हुआ था?

दरअससल, सलमान खान (Salman Khan News) अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकालकर हाल ही में अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए जामनगर पहुंचे थे. वहीं इस दौरान जब वो एयरपोर्ट पर पहु्ंचे तो वहां एक्टर के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए फैंस इकट्ठा हो गए. लेकिन मामला तब बिगड़ा जब एक फैन ने प्यार से भाईजान के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन शख्स के ऐसा करते ही सलमान खान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हालांकि, इस दौरान पैप्स को देख उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल तो कर लिया लेकिन उनका रिएक्शन और गुस्सा उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर ले आया.

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

सोशल मीडिया पर वायरल सलमान खान के इस वीडियो पर अब नेटिजन्स एक्टर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'कंधे पे हाथ केवल अनंत अंबानी ही रखेगा, तब सारी औकात भूल जाएगा', दूसरे ने लिखा, 'हाथ ही तो रखा है, इसमें गलत क्या कर दिया यार', तीसरे ने लिखा, 'इतना भाव ही क्यों देते हो', एक अन्य ने लिखा, 'छोटे अंबानी पर भी छोटा गुस्सा कर लेता', वहीं जब कुछ फैंस सलमान की सेफ्टी का हवाला दे रहे तो एक यूजर ने लिखा, 'लेकिन ये सलमान तो अनंत अंबानी के ऊपर पूरा लेट गया था, तब इंसिक्योरिटी फील नहीं हुई.' वहीं कुछ लोग अनंत अंबानी और सलमान खान की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें अनंत भाईजान के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं.

सलमान खान के इस अंदाज ने जीता फैंस का दिल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अब जमकर बहस हो रही है. खैन इन सब के बीच वीडियो के लास्ट में देखा गया कि, एयरपोर्ट पर मौजूद एक नन्हे बच्चे को उन्होंने निराश नहीं किया और बड़े ही प्यार से उस बच्चे के साथ फोटो क्लिक करवाई, जो फैंस का दिल जीत रहा है. हालांकि, भाईजान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

कब रिलीज होगी Maatrubhumi?

आपको बता दें कि, सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग वॉर, एक्शन और ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म का गाना और फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही इसे लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. ये मूवी जून 2026 को रिलीज हो सकती है. हालांकि, अभी तर मेकर्स की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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