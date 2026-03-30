Salman Khan Movie: सलमान खान ने दिल-दिमाग-जिगर से किया नई मूवी का ऐलान, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज डेट के बारे में जानने के लिए फैंस उत्सुक हैं. इसी बीच सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नई मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है. उन्होंने इस फिल्म के साउथ फिल्ममेकर्स के साथ हाथ मिलाया है. सलमान खान ने फिल्म का नाम नहीं बताया है लेकिन फैंस फिर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. वह अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान किसके साथ काम करते नजर आएंगे.
सलमान खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ये पोस्ट
सलमान खान ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में वह साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली के साथ पोज देते हुए मुस्कुरा रहे हैं. सलमान खान ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'दिल, दिमाग, जिगर से इस अप्रैल से वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ.' सलमान खान की इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश हैं. हालांकि, उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी नहीं दी है लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़े स्तर पर बनाया जाएगा. सलमान खान की पोस्ट वायरल होते ही फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक फैन ने लिखा है, 'सलमान खान 2.0 लोडिंग.' एक फैन ने लिखा है, 'भाईजान का स्वैग.' एक फैन ने लिखा है, 'बॉक्स ऑफिस का बादशाह तो सलमान खान ही है.' एक फैन ने लिखा है, 'सलमान खान का नाम ही ब्रैंड है.'
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सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज का इंतजार
सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ काम पूरा होने के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' का नाम भी बदल भी गया पहले इसे 'बैटल ऑफ गलवान' के टाइटल से रिलीज किया जाना था. एक्टर की ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है और उनका किरदार रियल लाइफ कैरेक्टर का है. फिलहाल, सलमान खान के फैंस इस मूवी को देखने के लिए उत्सुक हैं. सलमान खान पिछली बार साल 2025 के मार्च में सिनेमाघरों में आई मूवी 'सिकंदर' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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