ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Salman Khan Movie: सलमान खान ने दिल-दिमाग-जिगर से किया नई मूवी का ऐलान, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ...

Salman Khan Movie: सलमान खान ने दिल-दिमाग-जिगर से किया नई मूवी का ऐलान, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ

Salman Khan Next Project: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है. उन्होंने साउथ फिल्ममेकर्स के साथ हाथ मिलाया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 30, 2026 2:50 PM IST

Salman Khan Movie: सलमान खान ने दिल-दिमाग-जिगर से किया नई मूवी का ऐलान, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ
सलमान खान ने नई मूवी का ऐलान किया.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज डेट के बारे में जानने के लिए फैंस उत्सुक हैं. इसी बीच सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नई मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है. उन्होंने इस फिल्म के साउथ फिल्ममेकर्स के साथ हाथ मिलाया है. सलमान खान ने फिल्म का नाम नहीं बताया है लेकिन फैंस फिर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. वह अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान किसके साथ काम करते नजर आएंगे.

Also Read
'छेदी सिंह, तूने जो फिल्म छोड़ी थी...' जब Dabangg 2 को लात मारकर Salman Khan से टकराए Sonu Sood, मच गया था बवाल

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ये पोस्ट

सलमान खान ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में वह साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली के साथ पोज देते हुए मुस्कुरा रहे हैं. सलमान खान ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'दिल, दिमाग, जिगर से इस अप्रैल से वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ.' सलमान खान की इस पोस्ट के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश हैं. हालांकि, उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी नहीं दी है लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़े स्तर पर बनाया जाएगा. सलमान खान की पोस्ट वायरल होते ही फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक फैन ने लिखा है, 'सलमान खान 2.0 लोडिंग.' एक फैन ने लिखा है, 'भाईजान का स्वैग.' एक फैन ने लिखा है, 'बॉक्स ऑफिस का बादशाह तो सलमान खान ही है.' एक फैन ने लिखा है, 'सलमान खान का नाम ही ब्रैंड है.'

Also Read
सलमान खान की एक्ट्रेस ने किया हैरान करने वाला खुलासा, बताया- 'शूटिंग सेट पर कपड़े उतरवा देते थे प्रोड्यूसर'

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज का इंतजार

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ काम पूरा होने के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' का नाम भी बदल भी गया पहले इसे 'बैटल ऑफ गलवान' के टाइटल से रिलीज किया जाना था. एक्टर की ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है और उनका किरदार रियल लाइफ कैरेक्टर का है. फिलहाल, सलमान खान के फैंस इस मूवी को देखने के लिए उत्सुक हैं. सलमान खान पिछली बार साल 2025 के मार्च में सिनेमाघरों में आई मूवी 'सिकंदर' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dil Raju Entertainment News Salman Khan Vamshi Paidipally