असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने सलमान खान, पीड़ितों के लिए बनवाएंगे 500 आशियाने

असम में आई भयानक बाढ़ से तबाही मची है, जिसके चलते सलमान खान ने मदद का हाथ बढ़ाया है. 'बीइंग ह्यूमन' और 'ग्लोबल सिख्स' के जरिए सलमान बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 नए सेमी-परमानेंट घर बनवाएंगे.

सलमान खान ने पीड़ितों के लिए किया खास ऐलान

असम में इन दिनों बाढ़ ने बहुत बुरा हाल कर रखा है. लगातार बारिश और सैलाब की वजह से वहां के कई गांव पानी में डूब चुके हैं, और लाखों लोग बेघर हो गए हैं. इस भयंकर तबाही को देखकर बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का दिल पसीज गया है. उन्होंने असम के इन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है. वैसे तो सलमान की संस्था ‘बीइंग ह्यूमन’ पहले से ही वहां के लोगों को खाना और जरूरी सामान पहुंचा रही थी, लेकिन अब उन्होंने इन लोगों के रहने का पक्का इंतजाम करने का फैसला किया है.

रणदीप हुड्डा के जरिए हुई बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की टीम ने इससे पहले भी नेपाली खुटी इलाके में लगभग 220 सेमी-परमानेंट घर बनवाए थे. लोगों का पुनर्वास करना हमेशा से उनके राहत प्लान का अहम हिस्सा रहा है. अब उन्होंने इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए सलमान ने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक्टर रणदीप हुड्डा से फोन पर बात की. बता दें कि रणदीप हुड्डा खुद इन दिनों जमीन पर उतरकर असम में बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं.

रणदीप ने सलमान को फोन पर वहां के हालात बताए और समझाया कि इस वक्त लोगों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. रणदीप ने यह भी बताया कि ‘ग्लोबल सिख्स’ संगठन के करीब 70 लोग राहत कार्यों में दिन-रात जुटे हैं. इस संस्था के फाउंडर अमरप्रीत सिंह ने सलमान को बताया कि वे लोग बांस और टिन की मदद से मजबूत और बाढ़-सुरक्षित सेमी-परमानेंट घर तैयार कर रहे हैं, जिसका एक घर का खर्च करीब 35 से 40 हजार रुपये आता है. यह बात सुनते ही सलमान ने तुरंत हामी भर दी और इस संस्था के साथ मिलकर ऐसे पूरे 500 घर बनवाने का जिम्मा उठा लिया.

रणदीप हुड्डा का दर्द

अमरप्रीत सिंह ने बताया कि सलमान खान ने खुद उनसे बात की थी और भरोसा दिलाया था कि वे लोग किसी भी चीज की फिक्र न करें, मदद पूरी मिलेगी. वहीं दूसरी तरफ, रणदीप हुड्डा भी लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने शिवसागर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले बेघर परिवारों को खाना बांटा और शिवसागर गुरुद्वारा जाकर लोगों की सलामत जिंदगी के लिए दुआ भी मांगी. रणदीप ने मीडिया से बातचीत में लोगों से अपील की है कि वे भी आगे आएं और असम के इन पीड़ितों की मदद करें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.