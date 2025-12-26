ENG हिन्दी
Salman Khan इस एक्टर के हैं दीवाने, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में करता है राज, क्या आप पहचाने?

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, और इस खास मौके पर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 26, 2025 11:40 PM IST

Salman Khan इस एक्टर के हैं दीवाने, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में करता है राज, क्या आप पहचाने?

Salman Khan Favourite Actor: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, और इस खास मौके पर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. सलमान खान की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि खुद सलमान खान किस एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?

सलमान खान का नाम आते ही उनके स्वैग, स्टाइल और दमदार पर्सनैलिटी की तस्वीर दिमाग में आ जाती है. दशकों से सलमान बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं. उनकी फिल्मों का क्रेज ऐसा होता है, कि रिलीज से पहले ही सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड लग जाते हैं. लाखों-करोड़ों लोग सलमान खान को अपना फेवरेट एक्टर मानते हैं, लेकिन 'भाईजान' का फेवरेट एक्टर बॉलीवुड से नहीं, बल्कि हॉलीवुड से है.

सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू और सोशल मीडिया के जरिए अपने फेवरेट एक्टर का खुलासा किया था. सलमान खान को हॉलीवुड के दिग्गज एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन (Sylvester Stallone) बेहद पसंद हैं. स्टेलोन को सलमान न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं, बल्कि उनसे इंस्पायर भी होते हैं.

सिल्वेस्टर स्टेलोन एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और निर्देशक हैं. 'रॉकी' और 'रैम्बो' जैसी सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई. एक्शन फिल्मों में उनकी दमदार मौजूदगी और मेहनत से बना करियर आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर्ड करता है. सलमान खान भी स्टेलोन की इसी जर्नी से इंप्रेस हैं.

कुछ समय पहले सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा था, कि अगर किसी को फॉलो करना है, तो सिल्वेस्टर स्टेलोन को करें. इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है, कि सलमान खान उनके कितने बड़े फैन हैं. दिलचस्प बात ये है, कि एक्शन फिल्मों के मामले में सलमान और स्टेलोन दोनों की छवि काफी हद तक मिलती-जुलती है.

वर्कफ्रंट की बात करें, तो सलमान खान आखिरी बार फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. इसके बाद से ही वह अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा सलमान अपनी चर्चित फिल्म 'किक' के सीक्वल 'किक 2' पर भी काम कर रहे हैं.

वहीं, सलमान खान के 60वें जन्मदिन को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. हर कोई जानना चाहता है, कि भाईजान अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे और उनकी प्राइवेट पार्टी में कौन-कौन से खास मेहमान शामिल होंगे. फिलहाल इतना तय है, कि सलमान खान का ये बर्थडे भी उनके फैंस के लिए किसी बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा.

