Salman Khan Birthday: 'भाईजान' के बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा, Battle of Galwan से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आया सामने

Salman Khan के बर्थडे को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट हाई है, इस बीच फैंस के लिए एक गुड न्यूज भी सामने आई है, जहां Battle of Galwan से जुड़े बड़े अपडेट को सुन फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के 60वें बर्थडे को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. 27 दिसंबर को 'भाईजान' अपना खास दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, और इस मौके पर उनके चाहने वालों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने की चर्चा तेज हो गई है. खबरें हैं, कि सलमान खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से जुड़ा अहम अपडेट फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं.

सलमान खान बॉलीवुड का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, और आज भी फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. फिल्मों के साथ-साथ टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' में बतौर होस्ट भी सलमान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. ऐसे में उनका बर्थडे फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता.

TRENDING NOW

हर साल सलमान खान अपने जन्मदिन पर फैंस को कोई न कोई खास तोहफा जरूर देते हैं. कभी नई फिल्म की अनाउंसमेंट, तो कभी पोस्टर या टीजर रिलीज कर फैंस का दिल जीत लेते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक, सलमान खान अपने 60वें बर्थडे पर 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज कर सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बताया गया है, कि 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर सामने आ सकता है. माना जा रहा है, कि यह फिल्म से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा विजुअल होगा, जिसमें कहानी की पहली झलक देखने को मिलेगी. चर्चा है कि टीजर दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच रिलीज किया जा सकता है, हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. यह फिल्म देशभक्ति, बहादुरी और बलिदान की कहानी पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं, जो इससे पहले भी दमदार कहानियां पर्दे पर ला चुके हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी.

खास बात यह है, कि इस फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है और इसे खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसे में फैंस को फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. 'भाईजान' के बर्थडे पर अगर 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होता है, तो यह फैंस के लिए किसी बड़े गिफ्ट से कम नहीं होगा. अब सभी की निगाहें 27 दिसंबर यानी शनिवार पर टिकी हैं, जब सलमान खान का बर्थडे और फैंस का इंतजार दोनों एक साथ खास होने वाले हैं.

Read more