'मैं एक बार गैलेक्सी...' Salman Khan का बर्थडे आते ही बचपन की यादों में खोए Bhay स्टार Danish Sood, फैंस के सामने खुला सीक्रेट Exclusive

  • 'मैं एक बार गैलेक्सी...' Salman Khan का बर्थडे आते ही बचपन की यादों में खोए Bhay स्टार Dan...

Bhay Star Danish Sood heartfelt birthday wishes for Salman Khan: एमएक्स प्लेयर सीरीज भय स्टार दानिश प्रताप सूद ने सलमान खान के बर्थडे पर उनके लिए एक खास मैसेज भेजा है. इस दौरान प्रताप सूद ने बताया कि कैसे वो बचपन में एक बार गैलेक्सी पहुंच गए थे.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 27, 2025 9:24 AM IST

नए साल से ठीक पहले बॉलीवुड एक्टर दानिश प्रताप सूद (Danish Sood) लोगों को डराने के लिए आ चुके हैं. कुछ समय पहले ही दानिश की हॉरर वेब सीरीज भय (Bhay) रिलीज हो चुकी है. ये सीरीज पैरानॉर्मल एक्टविस्ट गौरव तिवारी की जिंदगी पर आधारित है. यह वजह है जो ये सीरीज लोगों को खूब पसंद आ रही है. वहीं दानिश प्रताप सूद अपनी इस सीरीज को जमकर प्रमोट करने में जुटे हुए हैं. इसी बीच दानिश प्रताप सूद ने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को उनके जन्मदिन की बधाई भी दे डाली है. जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सलमान खान (Salman Khan) आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके दानिश सूद याद आया कि कैसे वो बचपन में सलमान खान से मिलने के चक्कर में गैलेक्सी पहुंच गए थे. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश सूद ने कहा, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं. यो तो हम लोगों के ओजीस हैं ना. मैं तो बचपन से ही सलमान खान का बड़ा फैन रहा हूं. ये बात मुझे नहीं पता थी लेकिन मुझे मेरे माता पिता ये बात बताते हैं लेकिन ओ ओर जानेजाना में तो सलमान खान ने किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है.

जब सलमान खान से मिलने गैलेक्सी पहुंचे दानिश सूद

आगे दानिश सूद ने कहा, मुझे सलमान खान से बहुत कुछ सीखना है. वो तो सबके भाई हैं. मैं सलमान खान के साथ काम जरुर करना चाहूंगा. मैं उनसे मिलना भी चाहता हूं. मैं एक बार बचपन में गैलेक्सी भी गया था. उस समय मैं कोर्स रहा था. तब मैंने वहां पर खड़े होकर दूर से उनके घर को देखता था. मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां से मुझे किसी का चेहरा दिख जाए. बुरी बात ये है कि उस दौरान मेरी कभी किसी से बात नहीं हो सकी. मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है जिनके साथ काम करना है. इस लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर है.

भूत को लेकर दानिश सूद ने किया चौंकाने वाला खुलासा

अपनी वेब सीरीज भय के बारे में बात करते करते दानिश सूद ने भूतों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. दानिश सूद ना दावा किया है कि वो एक बार रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले थे. यहां पर अंधेरे में दानिश सूद के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बुरी तरह से डर गए. हालांकि दानिश सूद ने अब तक भी कभी अपनी आंखों से भूत नहीं देखा है. इस दौरान दानिश सूद ने खुलासा किया कि हॉरर फिल्में देखना उनको बहुत पसंद है.

