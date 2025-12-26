Salman Khan Exclusive: Battle of Galwan के हीरो Salman Khan रियल लाइफ में कैसे हैं? Mohit Chauhan ने खोला 'भाईजान' का ऑफ-स्क्रीन सीक्रेट

Salman Khan Birthday Special: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, जो उनके फैंस तक को पता नहीं है.

Salman Khan Exclusive: बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. इस खास मौके पर पूरी इंडस्ट्री उन्हें बधाइयां दे रही है. इसी बीच अपनी रूहानी आवाज से 'सैयारा' जैसे गानों को अमर बनाने वाले मशहूर सिंगर मोहित चौहान ने बॉलीवुडलाइफ के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सलमान खान के सख्त बाहरी लुक के पीछे छिपे उनके कोमल दिल के राज खोले.

'सैयारा' गाने का जादू और सलमान खान का अंदाज

जब मोहित चौहान से फिल्म 'एक था टाइगर' के ब्लॉकबस्टर गाने 'सैयारा' के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका क्रेडिट म्यूजीशियन सोहेल सेन को दिया. मोहित ने कहा, 'सोहेल सेन ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से बुना है, लेकिन इसे पर्दे पर जिस तरह सलमान खान ने निभाया और उतारा, उसने इस गाने को हर दिल तक पहुंचा दिया. सलमान की स्क्रीन प्रेजेंस गाने की गहराई को और बढ़ा देती है.'

TRENDING NOW

'दिखते सख्त हैं, पर दिल में दर्द और प्यार है'

सलमान खान की ऑफ-स्क्रीन छवि को लेकर मोहित चौहान ने एक ऐसी बात कही जो शायद ही उनके कुछ करीबियों के अलावा कोई जानता हो. मोहित ने बताया, 'मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं, जो सलमान भाई को करीब से जानते हैं. वे सभी एक ही बात कहते हैं, कि उनका दिल बहुत बड़ा है.' मोहित ने खुलासा किया कि सलमान खान चुपचाप लोगों की बहुत मदद करते हैं. उन्होंने कहा, 'वह बाहर से बहुत सख्त दिख सकते हैं, लेकिन हकीकत में उनके अंदर बहुत दर्द और दूसरों के लिए प्यार है.'

पहली मुलाकात और यादगार सफर

मोहित चौहान ने सलमान खान के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वह 'सैयारा' सॉन्ग के प्रीमियर के बाद उनसे पहली बार मिले थे. मोहित ने कहा, कि सलमान के लिए गाना हमेशा एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि 'भाईजान' खुद म्यूजिक की बहुत समझ रखते हैं.

60वें जन्मदिन पर खास दुआएं

बहरहाल, सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, मोहित चौहान ने उनके लिए दिल से प्रार्थना की. उन्होंने कहा, 'मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कि 'भाईजान' हमेशा स्वस्थ रहें और उन्हें अपार कामयाबी मिले. उनकी आने वाली फिल्में (बैटल ऑफ गलवान) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हों, वो सफल रहे, वह हमारे लिए इसी तरह ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते रहें.'

मोहित चौहान का 'मेरी आवाज' नया सॉन्ग रिलीज

इस बीच आपको बताते चलें कि मोहित चौहान बेजुबान जानवरों की आवाज बनें, उनका नया गाना 'मेरी आवाज' जिसे उन्होंने कंपोज भी किया है, हाल ही में रिलीज हुआ, जिसने बड़ी ही खूबसूरती से भारत की गलियों के कुत्तों को आवाज दी है. इस सॉन्ग को लेकर फैंस का भी कहना है, कि 'इन बेजुबान जानवरों की जिंदगी को देखने और समझने के लिए इस गाने को सुनना जरूरी है', बता दें, 6 दिन पहले रिलीज हुए इस गाने पर अबतक 4 मिलियन से ज्यादा के व्यूज आ चुके हैं, जिसे व्यूअर्स से खूब प्यार मिल रहा है.



एक रियल लाइफ हीरो

बहरहाल, मोहित चौहान के सलमान खान पर खुलासे से इतना तो साफ है, कि सलमान खान केवल पर्दे पर ही सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी वह एक ऐसे इंसान हैं, जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं. उनकी सख्ती केवल बाहर से दिखती है, जिसके पीछे एक दयालु और मदद करने वाला इंसान छिपा है. बहरहाल, बॉलीवुड लाइफ की तरफ से भी सलमान खान को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं.

Read more