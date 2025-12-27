बर्थडे बॉय Salman Khan के रंग में रंगी पूरी मायानगरी, फैंस ने निकाला जश्न मनाने का नया तरीका...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने इस समय सोशल मीडिया पर बवाल हुआ है. आज सलमान खान अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. यही वजह है जो आज का दिन सलमान खान के साथ साथ उनके फैंस के लिए बेहद खास है. इसी बीच सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की मायानगरी मुंबई सलमान खान के रंग में रंग गई है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत मुंबई का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मुंबई स्काईलाइन पर सलमान खान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. बीती रात मुंबई स्काई लाइन की शानदार लाइटिंग की गई थी. इस दौरान मुंबई स्काईलाइन पर सलमान खान की फिल्मों के कई लुक दिखाए गए. मुंबई स्काई लाइन पर हुई लाइटिंग को देखकर फैंस की आंखें फटी की फटी रह गईं. अब मुंबई स्काईलाइन की ये वीडियोज और तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. फैंस का कहना है कि इतनी उम्र होने के बाद भी भाईजान के फेम में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है.
सलमान खान ने की जमकर पार्टी
आपको बता दें कि इन सब बातों से अनजान सलमान खान ने मीडिया और फैंस के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस दौरान भाईजान ने सबके साथ केक कट किया, मीडिया के साथ जन्मदिन मनाने के बद सलमान खान अपने परिवार के साथ पार्टी करने निकल गए. इस पार्टी में बॉलीवुड के भी कई बड़े सितारे पहुंचे थे. ये सितारे सलमान खान के बर्थडे को खास बनाने निकले थे. अब सोशल मीडिया पर सलमान खान के बर्थडे की तस्वीरें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं. इस पार्टी में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी भी पहुंची थीं.
सलमान खान के फैंस को मिलने वाला है एक बड़ा तोहफा
खबर आ रही है कि सलमान खान आज अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर फैंस के साथ शेयर करने वाले हैं. ये खबर सामने आते ही सलमान खान के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. सलमान खान के बर्थडे के मौके पर फैंस फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार है. फैंस को सलमान खान की इस फिल्म से बहुत उम्मीद है. फैंस को लगता है कि सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाएगी. आपको बता दें कि सलमान थान की बर्थडे पार्टी में उनके खास दोस्त संजय दत्त भी पहुंचे थे जिनकी फिल्म धुरंधर इस समय धमाल मचा रही है.
