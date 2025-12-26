Salman Khan Birthday: 60वें बर्थडे पर 'भाईजान' का जलवा, Salman Khan की पार्टी से पहले घर के बाहर कड़ी हुई सिक्योरिटी

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान की बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गईं है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, सामने आए वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है.

Salman Khan Birthday: इंडियन सिनेमा के 'सुल्तान' और करोड़ों दिलों की धड़कन सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. 27 दिसंबर का दिन बॉलीवुड और सलमान के फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, लेकिन इस साल का जश्न बेहद खास है, क्योंकि 'भाईजान' ने अपने जीवन के छह दशक पूरे कर लिए हैं. इस ऐतिहासिक मौके पर जहां पूरे देश से बधाइयों का तांता लगा है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है.

गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा का 'चक्रव्यूह'

सलमान खान के जन्मदिन पर हर साल उनके घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर हजारों फैंस की भीड़ जुटती है, लेकिन इस साल सुरक्षा चिंताओं और सुपरस्टार को मिलने वाली धमकियों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिया है. सलमान के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिसकर्मी भीड़ पर नजर रख हुए हैं.

बैरिकेडिंग और चेकिंग

अपार्टमेंट की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं. बिना तलाशी के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पास भटकने की परमीशन नहीं दी जा रही है. पुलिस के साथ-साथ सलमान की निजी सुरक्षा टीम (शेरा और उनकी टीम) ने भी सुरक्षा के घेरे को और मजबूत कर दिया है.

60वें जन्मदिन का मेगा जश्न

60 की उम्र में भी सलमान खान की फिटनेस और उनका स्वैग किसी यंग एक्टर से कम नहीं है. इस खास मौके पर उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने एकशानदार पार्टी रखी है, बताया जा रहा है, कि ये पार्टी उनके फार्महाउस पर होगी. खबर है कि बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां इस जश्न का हिस्सा बनने वाली हैं. सलमान की पार्टी में शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के नए सितारे भी शामिल हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर 'भाईजान' की धूम एक्स और इंस्टाग्राम पर #SalmanKhanBirthday और #HappyBirthdaySalmanKhan जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. दुनिया भर से फैंस अपने चहेते सितारे के लिए दुआएं और प्यार भेज रहे हैं.

फैंस का प्यार और पुलिस की चुनौती

हर साल की तरह, इस बार भी हजारों की संख्या में फैंस अपने हाथों में पोस्टर, केक और गिफ्ट लेकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे हैं. फैंस की बस एक ही ख्वाहिश है, कि 'भाईजान' बालकनी पर आएं और हमेशा की तरह हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करें. हालांकि, भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसकी वजह से पुलविस पहले से ही मुस्तैद है.

60 साल के होने के बावजूद सलमान खान का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा और फैंस के बीच उनकी दीवानगी पहले जैसी ही बरकरार है. यह जन्मदिन उनके लिए न केवल उम्र का एक पड़ाव है, बल्कि उनकी अटूट पॉपुलैरिटी का प्रमाण भी है.

