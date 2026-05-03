सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग केस में बड़ी अपडेट, बॉडीगार्ड ने बताई खौफनाक दास्तां

सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग केस में उनके बॉडीगार्ड ने अदालत में अपनी गवाही दर्ज कराई है. बॉडीगार्ड ने उस सुबह की पूरी कहानी बताते हुए दावा किया कि हमलावरों का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि एक्टर को जान से मारना था.

सलमान खान के केस में बॉडीगार्ड का बयान

सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था, लेकिन अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही ने रफ्तार पकड़ ली है. अदालत में सलमान खान के बॉडीगार्ड द्वारा दर्ज कराई गई गवाही ने यह साफ कर दिया है कि वह हमला महज डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और सोची-समझी साजिश का हिस्सा था. 14 अप्रैल 2024 की वह सुबह सलमान खान और उनके परिवार के लिए किसी डरावने सपने जैसी थी. बांद्रा स्थित उनके निवास 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' पर बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं. सलमान के घर तैनात बॉडीगार्ड ने पहले गवाह के तौर पर अदालत के सामने उस सुबह का खौफनाक मंजर बयां किया है.

धमकी के बाद बढ़ाई गई थी सुरक्षा

बॉडीगार्ड ने अपनी गवाही में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिली लगातार धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया था. घटना से ठीक एक रात पहले, यानी 13 अप्रैल को बॉडीगार्ड की नाइट शिफ्ट थी. पूरी सुरक्षा टीम हाई अलर्ट पर थी, लेकिन हमलावरों ने सुबह का फायदा उठाने की योजना बनाई थी.

सुबह 4 बजे का वो मंजर

गवाही के मुताबिक, सुबह करीब 4:50 बजे सुरक्षाकर्मियों को अचानक पटाखों जैसी तेज आवाजें सुनाई दीं. बॉडीगार्ड ने बताया, "शुरुआत में हमें लगा कि शायद कोई पटाखा फोड़ रहा है, लेकिन आवाजें नाॅर्मल नहीं थीं. जब मैंने तुरंत सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा, तो मेरे होश उड़ गए. हेलमेट पहने दो लोग बाइक पर सवार थे और वे सीधे बिल्डिंग की ओर गोलियां चला रहे थे. उन्होंने चार से पांच राउंड फायरिंग की और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गए."

निशाने पर थे सलमान खान

सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि जिस वक्त गोलियां चल रही थीं, सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में मौजूद थे. बॉडीगार्ड ने अदालत में जोर देते हुए कहा, "यह महज दहशत फैलाने की कोशिश नहीं थी. हमलावर सीधे एक्टर के बेडरूम की खिड़की और घर को निशाना बना रहे थे. उनका मकसद साफ तौर पर सलमान खान को नुकसान पहुंचाना या उनकी जान लेना था."

पुलिस गार्ड का बयान और खाली खोखे

सुनवाई के दौरान एक पुलिस गार्ड ने भी अपनी गवाही दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि फायरिंग के वक्त वह लॉबी में तैनात थे. हालांकि उन्होंने हमलावरों को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन फायरिंग की आवाज के तुरंत बाद जब वे बाहर निकले, तो उन्हें घटनास्थल पर गोलियों के खाली खोखे पड़े मिले. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.