Video: सलमान खान की सिक्योरिटी से फिर हुई चूक, बॉडीगार्ड ने आमिर खान के बेटे जुनैद को किया साइड, भाईजान ने किया ये काम

बॉलीवुड स्टार आमिर खान (Aamir Khan) की सुपरहिट फिल्म 'लगान' (Lagaan) को रिलीज हुए 25 साल हो गए है. इस खास मौके पर एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने शिरकत की थी. आमिर खान की फिल्म के 25 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए सलमान खान (Salman Khan) भी पहुंचे थे. इस इवेंट में सलमान खान के नए लुक ने लोगों का ध्यान खींचा. इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर जमकर कमेंट आ रहे हैं. दरअसल, सलमान खान की सिक्योरिटी आमिर खान के बेटे जुनैद खान (Junaid Khan) को पहचान नहीं पाई और उन्हें साइड कर दिया. इसके बाद भाईजान ने इस घटना को संभाला है. आइए वीडियो में देखते हैं कि इमेंट में क्या हुआ था.
फिल्म 'लगान' की रिलीज को 25 साल होने पर आमिर खान की पार्टी में सलमान खान पहुंचे थे. इस दौरान एक घटना हुई जिसने लोगों का ध्यान खींचा. दरअसल, सलमान खान जब वेन्यू में एंट्री कर रहे थे, वहीं पर खड़े आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने सलमान खान से मिलने की कोशिश की लेकिन बॉडीगार्ड ने उन्हें साइड कर दिया. इस दौरान एक्टर की नजर आमिर खान के बेटे पर पड़ती है और वह तुरंत ही रुकते हैं और जुनैद खान को गले लगा लेते हैं. बॉडीगार्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पीछे हट जाते हैं. ये घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद आमिर खान के बेटे की सादगी की जमकर तारीफ हो रही है.
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बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं जब सलमान खान के बॉडीगार्ड ने आमिर खान के बेटे जुनैद खान को उनसे अलग किया है. इससे पहले साल 2025 में फिल्म 'सितारे जमीन पर' के एक इवेंट में सलमान खान के बॉडीगार्ड ने जुनैद खान को धक्का दे दिया था जब वह एक्टर से मिलने की कोशिश कर रहे थे. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. गौरतलब है कि आमिर खान की फिल्म 'लगान' साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हुई थी. आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'लगान' में आमिर खान के अलावा कई सितारे नजर आए थे. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था जिसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.