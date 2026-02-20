ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Ranveer Singh के बाद Salman Khan के जीजा को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए दुनिया के किस कोने से भेजी थी...

Ranveer Singh के बाद Salman Khan के जीजा को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए दुनिया के किस कोने से भेजी थी बिश्नोई गैंग ने धमकी

Salman Khan Borthre in Law Aayush Sharma threat: हाल ही में खबर आई थी कि रणवीर सिंह से करीब 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी. इसी बीच सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 20, 2026 1:32 PM IST

Ranveer Singh के बाद Salman Khan के जीजा को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए दुनिया के किस कोने से भेजी थी बिश्नोई गैंग ने धमकी
Ranveer Singh के बाद Salman Khan के जीजा को लेकर आया बड़ा अपडेट

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रणवीर सिंह से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. रणवीर सिंह को अमेरिका से फोन घुमाया गया था. इसी बीच सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि रणवीर सिंह की तरह आयुष शर्मा को भी विदेश से फोन किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो आयुष शर्मा को स्वीडन से फोन धमकी दिलवाई गई है. टेक्निकल एनालिसिस से पता चला है कि जिस मेल से आयुष शर्मा को धमकी दी गई है वो स्वीडन का है. अब इस शख्स की डीटेल्स जानने के लिए स्वीडिश जांच एजेंसियों को फोन घुमाया गया है. क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है. हालांकि आयुष शर्मा की तरफ से भी अब तक किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है.

Also Read
Salman Khan के पिता Salim Khan के हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे Aamir Khan, गर्लफ्रेंड Gauri Spratt भी दिखीं साथ

रणवीर सिंह को लेकर भी हुआ है बड़ा खुलासा

सोर्स वैरीफाई होते ही ये पता चल जाएगा कि आयुष शर्मा को आखिर धमकी दे कौन रहा है. हाल ही में रणवीर सिंह को धमकी देने वाले के नाम का खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों में दावा किया है कि हैरी बॉक्सर नाम के आदमी ने अमेरिका से रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा था. अमेरिका जांच एजेंसियों में मदद से क्राइम ब्रांच ने ये सफलता हासिल कर ली है. हालांकि अब तक भी रणवीर सिंह की तरफ से इस बात को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है. न ही रणवीर सिंह की तरफ से किसी तरह की एफआईआर लिखवाई गई है.

परेशानियों में घिरा हुआ है सलमान खान का परिवार

आपको बता दें आयुष शर्मा को धमकी मिलने के कुछ दिनों में ही सलमान खान के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया. हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया है. माइनर ब्रेन हैमरेज होने के बाद सलीम खान को अस्पताल लाया गया था. उस दिन के बाद से ही सलमान खान और उनके परिवार के होश उड़ गए हैं. परिवार के लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है, हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान अस्पताल की तरफ से जारी हुए बयान के चलते खफा हैं. दावा किया जा रहा है कि सलीम खान की तबियत स्थिर बनी हुई है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

Also Read
Salim Khan Health Update: लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स पर क्यों भड़के Salman Khan, अब आएगी किसकी शामत

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aayush Sharma Bollywood News Entertainment News Salman Khan