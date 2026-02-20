Ranveer Singh के बाद Salman Khan के जीजा को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए दुनिया के किस कोने से भेजी थी बिश्नोई गैंग ने धमकी

Salman Khan Borthre in Law Aayush Sharma threat: हाल ही में खबर आई थी कि रणवीर सिंह से करीब 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी. इसी बीच सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है.

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रणवीर सिंह से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. रणवीर सिंह को अमेरिका से फोन घुमाया गया था. इसी बीच सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि रणवीर सिंह की तरह आयुष शर्मा को भी विदेश से फोन किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो आयुष शर्मा को स्वीडन से फोन धमकी दिलवाई गई है. टेक्निकल एनालिसिस से पता चला है कि जिस मेल से आयुष शर्मा को धमकी दी गई है वो स्वीडन का है. अब इस शख्स की डीटेल्स जानने के लिए स्वीडिश जांच एजेंसियों को फोन घुमाया गया है. क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है. हालांकि आयुष शर्मा की तरफ से भी अब तक किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है.

रणवीर सिंह को लेकर भी हुआ है बड़ा खुलासा

सोर्स वैरीफाई होते ही ये पता चल जाएगा कि आयुष शर्मा को आखिर धमकी दे कौन रहा है. हाल ही में रणवीर सिंह को धमकी देने वाले के नाम का खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों में दावा किया है कि हैरी बॉक्सर नाम के आदमी ने अमेरिका से रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा था. अमेरिका जांच एजेंसियों में मदद से क्राइम ब्रांच ने ये सफलता हासिल कर ली है. हालांकि अब तक भी रणवीर सिंह की तरफ से इस बात को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है. न ही रणवीर सिंह की तरफ से किसी तरह की एफआईआर लिखवाई गई है.

परेशानियों में घिरा हुआ है सलमान खान का परिवार

आपको बता दें आयुष शर्मा को धमकी मिलने के कुछ दिनों में ही सलमान खान के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया. हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया है. माइनर ब्रेन हैमरेज होने के बाद सलीम खान को अस्पताल लाया गया था. उस दिन के बाद से ही सलमान खान और उनके परिवार के होश उड़ गए हैं. परिवार के लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है, हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान अस्पताल की तरफ से जारी हुए बयान के चलते खफा हैं. दावा किया जा रहा है कि सलीम खान की तबियत स्थिर बनी हुई है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

