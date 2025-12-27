हाथ में रामपुरी चाकू लेकर Salman Khan ने काटा अपना बर्थडे केक, मां सलमा पर लुटाया प्यार...

Salman Khan celebrates his birthday with media: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं. इस खास मौके पर भाईजान ने अपना जन्मदिन फैंस और परिवार के लोगों के साथ सलिब्रेट किया.

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) आज 60 साल के हो चुके हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन भाईजान के लिए बेहद खास है. यही वजह है जो फैंस बीती रात से ही अपने चहेते सितारे को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. वहीं सलमान खान भी अपने जन्मदिन के मौके पर बेहद उत्साहित नजर आए. आपको बता दें बीती रात सलमान खान ने अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक बर्थडे बैश का आयोजन किया था. इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे थे. अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी करने से ठीक पहले सलमान खान ने मीडिया से मुलाकात की. इस दौरान सलमान खान अपने परिवार और मीडिया के साथ मिलकर केक कट करते नजर आए. मीडिया के लोग और फैंस ने सलमान खान के लिए एक स्पेशल केक बनवाया था. जिसे सलमान खान ने एक बड़े से चाकू के साथ कट किया. इस दौरान सलमान खान अपने परिवार के लोगों से घिरे नजर आए. केक कट करते समय अचानक ही सलमान खान की नजर अपनी मां पर पड़ी.

अपनी मां पर प्यार लुटाते नजर आए सलमान खान

मां को देखकर सलमान खान बहुत इमोशनल हो गए. पहले तो सलमान खान ने अपनी मां को बड़े ही प्यार से निहारा. जिसके बाद सलमान खान ने अपनी मां के माथे को जमाने के सामने चूमा. सलमान खान को देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी मां को लेकर कितने शुक्रगुजार हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान अपने मां बाप को लेकर कितने गंभीर रहते हैं. मां बाप के आगे सलमान खान किसी की नहीं ,सुनते. अक्सर सलमान खान का माता पिता के साथ बॉन्ड साफ नजर आता है.

ऐसा दिखा सलमान खान का अंदाज

अपने 60वां जन्मदिन मनाने निकले सलमान खान बेहद सादे अंदाज में नजर आए. ब्लैक कलर की जींच और टीशर्ट में सलमान खान ने मीडिया के सामने खूब पोज दिए. इस दौरान सलमान खान गार्ड से चारों तरफ घिरे नजर आए. सलमान खान की सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है. लोग लगातार सलमान खान को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. फैंस दुआ कर रहे हैं कि सलमान खान ऐसे ही तरक्की करते रहें. कहा गलत नहीं होगा कि आज पूरा दिन लोग सलमान खान के बारे में ही बात करने वाले हैं. वैसे बता दें सलमान खान ने अपने जन्मदिन की पार्टी में अपनी एक्स को भी न्योता भेजा था. सलमान खान के बर्थडे बैश में संगीता बिजलानी को भी देखा गया है.

