Salman Khan ने दोनों मां पर लुटाया प्यार, भाईजान ने मदर्स पर शेयर की ये अनसीन फोटोज...

मई के दूसरे रविवार यानी 10 मई को देश और दुनिया में लोगों ने मदर्स डे ( Mothers Day 2026) सेलिब्रेट किया है. बॉलीवुड सितारों ने भी इस खास दिन पर अपनी मां के साथ जश्न मनाया है. इंडस्टी के कई सितारों ने अपने मां के साथ नई या पुरानी फोटोज शेयर की हैं. वहीं, बॉलीवुड के चर्चित सितारे सलमान खान (Salman Khan) ने भी रात में मदर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपनी दोनों मां के साथ नजर आ रहे हैं. भाईजान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वो उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींच रही हैं. आइए देखते हैं कि सलमान खान की तस्वीरों में क्या खास है.
एक्टर सलमान खान ने रविवार की रात करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी मां सलमा खान और स्टेप मदर हेलेन के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं. इन अनसीन फोटोज के साथ सलमान खान ने हैप्पी मदर्स डे लिखा है. सलमान खान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें एक फोटो में वह एक अपनी मां सलमा की गोद में बैठे हैं और इसमें उनके बचपन की झलक देखने को मिल रही है. दूसरी फोटो में वह अपनी मां के साथ हैं और उनके सिर पर हाथ फेरेत नजर आ रहे हैं. तीसरी फोटो में सलमान खान अपनी अपनी मां सलमा खान और स्टेप मदर हेलेन के साथ दिखाई दे रहे हैं. बॉलीवुड स्टार की इस पोस्ट पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.
Happy Mother’s Day pic.twitter.com/jo4hC0eHQy
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 10, 2026
सलमान खान की मूवीज की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में धांसू फिल्में हैं. उनकी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान', जिसे अब 'मातृभूमि' के नाम से जाना जा रहा है. सलमान खान की ये फिल्म रियल स्टोरी पर बन रही है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा. दरअसल, इस फिल्म की रिलीज डेट टल चुकी है. अब देखने वाली बात होगी कि मेकर्स इसे कब रिलीज करते हैं. वहीं, सलमान खान साउथ डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली की एक फिल्म में काम करते नजर आएंगे. सलमान खान के साथ इस फिल्म साउथ एक्ट्रेस नयनतारा काम करने वाली हैं. भाईजान की इस फिल्म के लिए भी फैंस बेसब्र हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.