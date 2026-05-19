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'मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा?', Salman Khan ने अकेलेपन वाली पोस्ट पर तोड़ी चप्पी

Salman Khan New Social Media Post: सलमान खान ने अकेलेपन को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसके बाद फैंस चिंतित हो गए थे. एक्टर ने अब इस पोस्ट पर सफाई दी है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 19, 2026 7:19 AM IST
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सलमान खान ने नया पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अक्सर अपने फैंस को ध्यान खींचते हैं. उन्होंने बीते दिनों एक पोस्ट शेयर की और इसमें अकेलेपन पर लिखा था. इसके बाद सलमान खान के तमाम चाहने वाले फैंस चिंतित हो गए. लोगों ने यहां तक लिख दिया कि 60 साल के एक्टर को अकेलापन बहुत तकलीफ दे रहा है. अब सलमान खान ने अपनी अकेलेपन वाली पोस्ट पर चुप्पी तोड़ी है और नया पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी भी उनसे सवाल करने लगीं. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने नए पोस्ट में क्या लिखा है.

सलमान खान ने अपने पोस्ट पर दी सफाई

सलमान खान ने हाल ही में एक पोस्ट से सबका ध्यान खींचा था. उन्होंने इस पोस्ट पर सफाई देते हुए एक नया पोस्ट शेयर किया है. सलमान खान ने लिखा है,'अरे यार मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. जब मेरे पास इतना बड़ा और शानदार परिवार और दोस्त हैं तो मैं केसे अकेला हो सकता हूं. जब मेरे पास आप लोग हैं, आपकी शुभकामनाएं और दुआएं हैं तो मैं अकेलापन कैसे महसूस कर सकता हूं. कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए कई बार बस ऐसे ही. इस बार कोई फोटो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया. मम्मी पूछ रही हैं कि क्या हुआ बेटा? चिल करो यार.'

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सलमान खान ने अकेलेपन पर लिखा था पोस्ट

बताते चलें कि सलमान खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी एक शर्टलेस तस्वीर शेयर की थी. इसके साथ कैप्शन लिखा था, 'मेरे हिसाब से खुद के साथ रहने के दो तरीके होते हैं. अकेले रहो या फिर तन्हाई में रहो. अकेला इंसान अपनी मर्जी से होता है, जबकि तन्हा तब होता है, जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता. अब इसके बाद आप देख लोग आपको क्या करना है.'

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सलमान खान की मूवीज का किया जा रहा इंतजार

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में हैं. वह फिल्म 'मातृभूमि' में काम करते नजर आएंगे. ये फिल्म पहले 'बैटल ऑफ गलवान' के नाम से रिलीज होने वाली थी. इस फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा है. इसके अलावा सलमान खान साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ एक फिल्म में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली के पास है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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