Salman Khan के करीबी दोस्त का हुआ निधन, एक्टर के छलके आंसू, वीडियो हुआ वायरल

Salman Khan Friend Death: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक करीबी दोस्त का निधन हो गया है. वह अंतिम दर्शन करने के बाद इमोशनल हो गए. उनका वीडियो सामने आया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार सलमान खान (Salman Khan) के एक करीबी दोस्त कुमुद राणे का निधन होने पर दुखों का पहाड़ टूटा है. एक्टर के लिए उनका दुनिया को अलविदा कहना बहुत बड़ा सदमा है. कुमुद राणे का मुंबई में मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है. कुमुद राणे के निधन के बाद सलमान खान का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोते हुए नजर आ रहे हैं. सलमान खान ने खुद को संभालते हुए कुमुद राणे की फैमिली को ढांढस बंधाया. बताते चलें कि कुमुद राणे ना सिर्फ एक्टर के बल्कि उनकी फैमिली के भी बहुत करीब थीं. गौरतलब है कि पिछले महीने भी सलमान खान के एक दोस्त का निधन हो गया था और जिससे एक्टर को झटका लगा था.

कौन थीं कुमुद राणे?

एक्टर सलमान खान की दोस्त कुमुद राणे का 9 जून को निधन हो गया है. हालांकि, ये जानकारी सामने नहीं आई कि उनका निधन किस वजह से हुआ है. कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में सलमान खान के अलावा दोनों भाई सोहेल खान, अरबाज खान और मां सलमा खान भी पहुंची थीं. सलमान खान की फैमिली ने कुमुद राणे को अंतिम विदाई दी है. उनके निधन से पूरी फैमली को झटका लगा है. कुमुद राणे की बात करें तो वह लग्जरी ब्यूटी लाउंज और सैलून रेन ब्यूटी बार की ओनर थीं. कुमुद राणे बॉलीवुड में सलमान खान के अलावा संजय कपूर और महीप कपूर के अलावा कई सेलिब्रिटीज की दोस्त थीं. फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कुमुद के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

सलमान खान को दो महीने में लगा दूसरा झटका

गौरतलब है कि सलमान खान को दो महीने में ये दूसरा झटका है. कुमुद राणे के निधन से पहले पिछले महीने उनके करीबी दोस्त सुशील कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. सुशील कुमार के निधन से टूटे सलमान खान ने कहा था कि वह उनके दोस्त बढ़कर थे बल्कि उनके भाई थे. सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की आने वाली मूवीज का इंतजार कर रहे हैं. सलमान खान का पाइपलाइन में फिल्म 'मातृभूमि' और साउथ की एक मूवी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.