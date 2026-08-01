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Salman Khan ने दोस्ती की खातिर मेहनताने में की कटौती, इस फिल्म की फीस में कम किए 50 करोड़ रुपये?

Salman Khan Cut Fees For Film: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी एक फिल्म की फीस में कटौती की है. बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला दोस्ती की खातिर किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 1, 2026 4:10 PM IST
Salman Khan ने दोस्ती की खातिर मेहनताने में की कटौती, इस फिल्म की फीस में कम किए 50 करोड़ रुपये?

सलमान खान ने दोस्ती में बड़ा दिल दिखाया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की पाइपलाइन में कई दिलचस्प फिल्में हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इन्हीं में से एक फिल्म के लिए उन्होंने साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली (Vamshi Paidipally) के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म का शुरुआती टाइटल SVC 63 रखा गया है. सलमान खान के फैंस इस फिल्म को देखने लिए काफी उत्साहित हैं. इसी बीच वामशी पेडिपल्ली की इस फिल्म को लेकर आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्टर ने अपनी फीस में कटौती की है. बताया जा रहा है कि सलमान खान ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपये फीस कम की है. एक्टर ने ये कदम दोस्ती के कारण उठाया है. आइए बताते हैं कि रिपोर्ट में और क्या जानकारी सामने है.

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सलमान खान लेंगे 70 करोड़ रुपये फीस

सलमान खान को बड़े पर्दे से बीते एक साल से ज्यादा समय से दूर हैं. ऐसे में उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच उनकी फिल्म SVC 63 को लेकर बड़ा अपडेट आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सलमान खान ने अपनी इस फिल्म की फीस में 50 करोड़ रुपये कम किए हैं. वामशी पेडिपल्ली के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. 'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान ने इस फिल्म के लिए 70 करोड़ रुपये ले रहे हैं. इस तरह से उन्होंने फीस में 50 करोड़ रुपये की कटौती की है. आमतौर पर एक्टर अपनी फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपये लेते हैं. इसके साथ ही वह फिल्म के मुनाफे में भी हिस्सा लेते हैं.

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सलमान खान के दोस्त प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म

रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान खान ने ये फैसला रफी काजी के साथ अपनी दोस्ती के खातिर किया है. रफी काजी ने इस प्रोजेक्ट में काम करने लिए एक्टर से रिक्वेस्ट की थी. रफी काजी इस फिल्म में को-प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं. हालांकि, ये जानकारी सामने नहीं आई है कि फिल्म SVC 63 में सलमान खान मुनाफे में हिस्सेदार हैं या नहीं हैं. बताते चलें कि डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली की ये फिल्म साल 2027 की ईद पर रिलीज होने वाली है. गौरतलब है कि सलमान खान पिछली बार साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. सलमान खान काफी समय से फिल्म में नजर नहीं आए हैं इसलिए फैंस उनकी अगली फिल्म को देखने के लिए आतुर हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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