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‘टेबल पर दे मारा था हाथ…’ ऐश्वर्या संग हाथापाई में सलमान खान ने सेट पर की थी ऐसी हरकत, एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और ऐश्वर्या राय के पुराने रिश्ते को लेकर एक वायरल इंटरव्यू फिर चर्चा में है. जब सलमान से ऐश्वर्या संग हाथापाई पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भड़कते हुए टेबल पर हाथ दे मारा.

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By: Shreya Pandey | Published: August 10, 2026 4:35 PM IST
‘टेबल पर दे मारा था हाथ…’ ऐश्वर्या संग हाथापाई में सलमान खान ने सेट पर की थी ऐसी हरकत, एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

सलमान खान ने सेट पर की थी ऐसी हरकत

बॉलीवुड गलियारे में सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार और ब्रेकअप की चर्चा सालों बाद भी थमने का नाम नहीं लेती. दोनों का रिश्ता जितने जोर-शोर से शुरू हुआ था, उसका अंत उससे कहीं ज्यादा कड़वाहट और विवादों के बीच हुआ. हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला के साथ सलमान खान का एक बेहद पुराना और सनसनीखेज इंटरव्यू सोशल मीडिया पर एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बातचीत के दौरान जब रिपोर्टर ने सलमान से ऐश्वर्या के साथ मारपीट और हिंसक बर्ताव को लेकर तीखा सवाल पूछा, तो दबंग खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था.

रिश्ते पर क्या बोले सलमान

इंटरव्यू में जब पत्रकार ने सलमान खान से पूछा कि उनकी जिंदगी में आने वाली महिलाओं, खासकर ऐश्वर्या राय के साथ उनका हमेशा टकराव क्यों होता है? इस पर सलमान ने बड़े ही शांत लेकिन गंभीर लहजे में जवाब दिया था कि अनबन और मनमुटाव हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं.

सलमान ने कहा था, ‘सर, वो मेरी दोस्त थीं, अब वो दोस्ती नहीं रही. जब दो लोगों के विचार और रास्ते नहीं मिलते, तो झगड़े होते हैं और ब्रेकअप हो जाता है. अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और मैं अपनी. पुरानी बातों को घुमा-फिराकर दोहराने का कोई मतलब नहीं है.’

जब गुस्से में पटका हाथ और टूट गई टेबल

बातचीत के दौरान जब प्रभु चावला ने शारीरिक हिंसा और हाथापाई के दावों पर सवाल दाग दिया. उन्होंने कहा कि आप पर महिलाओं के साथ फिजिकल होने और हाथापाई करने के गंभीर आरोप लगते हैं. यह सुनते ही सलमान खान अचानक बेहद आक्रामक हो गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से सामने रखी लकड़ी की टेबल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.

टेबल पर हाथ मारते हुए सलमान ने कहा, "सर, अगर मैं सच में किसी पर हाथ उठाऊंगा, तो क्या कोई उसे झेल पाएगा?" बाद में एक अन्य इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए सलमान ने खुलासा किया था कि उस वक्त उनके गुस्से के प्रहार से वह टेबल सच में टूट गई थी और पत्रकार पूरी तरह चौंक गए थे. सलमान का तर्क था कि वे एक हट्टे-कट्टे पुरुष हैं, अगर वे किसी महिला पर वार करेंगे तो वह उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मारपीट के दावे पूरी तरह गलत और मिर्च-मसाला लगाकर फैलाए गए हैं.

ऐश्वर्या राय ने लगाए थे गंभीर आरोप

हालांकि, सलमान खान द्वारा हाथापाई की बातों को खारिज करने के बावजूद, ऐश्वर्या राय ने अपने एक मशहूर इंटरव्यू में सलमान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. ऐश्वर्या ने कहा था कि ब्रेकअप के बाद भी सलमान उन्हें फोन करके परेशान करते थे. एक्ट्रेस का दावा था कि सलमान ने कई बार उनके साथ बदतमीजी और हाथापाई भी की, लेकिन किस्मत से उनके चेहरे पर कोई गंभीर निशान नहीं आए, जिससे वे अगले दिन सेट पर जाकर शूटिंग कर पाती थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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